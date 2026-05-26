Calciomercato del Milan

Milan, idee chiare sul futuro di Pulisic: Cardinale ha già deciso

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Milan, idee chiare sul futuro di Pulisic: Cardinale ha già deciso
Christian Pulisic in azione con la maglia del Milan. Foto: ANSA
Christian Pulisic in azione durante una partita del Milan, indossa la maglia rossonera numero 11

Uno dei calciatori del Milan finit0 sul banco degli imputati nella seconda parte di stagione è Christian Pulisic. L’americano, dopo un girone di andata di altissimo livello che aveva permesso ai rossoneri di guardare tutti dall’alto, è entrato in un tunnel buio e senza uscita. L’ultima rete risale addirittura al 28 dicembre dello scorso anno e le prestazioni sono state deludenti quasi come i numeri. Nonostante questo, Gerry Cardinale sembrerebbe intenzionato a trattenerlo a Milano.

Niente cessione per Pulisic: Cardinale intenzionato a trattenerlo

Gerry Cardinale ha le idee chiare sul futuro di Christian Pulisic, Nonostante il contratto dell’americano scada nel 2027 (è comunque presente un’opzione per prolungarlo di un ulteriore stagione) e negli ultimi mesi si sia parlato di una cessione in estate, il proprietario del Milan non avrebbe nessuna intenzione di privarsene e vorrebbe trattenerlo a tutti i costi.

A raccontarlo è ‘La Gazzetta dello Sport’, che sottolinea come il numero uno di RedBird sia fiducioso di riuscire a convincere Pulisic a proseguire la sua avventura a Milano e, chissà, magari anche a prolungare il suo contratto.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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