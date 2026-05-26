Milan, idee chiare sul futuro di Pulisic: Cardinale ha già deciso

Uno dei calciatori del Milan finit0 sul banco degli imputati nella seconda parte di stagione è Christian Pulisic. L’americano, dopo un girone di andata di altissimo livello che aveva permesso ai rossoneri di guardare tutti dall’alto, è entrato in un tunnel buio e senza uscita. L’ultima rete risale addirittura al 28 dicembre dello scorso anno e le prestazioni sono state deludenti quasi come i numeri. Nonostante questo, Gerry Cardinale sembrerebbe intenzionato a trattenerlo a Milano.

Niente cessione per Pulisic: Cardinale intenzionato a trattenerlo

Gerry Cardinale ha le idee chiare sul futuro di Christian Pulisic, Nonostante il contratto dell’americano scada nel 2027 (è comunque presente un’opzione per prolungarlo di un ulteriore stagione) e negli ultimi mesi si sia parlato di una cessione in estate, il proprietario del Milan non avrebbe nessuna intenzione di privarsene e vorrebbe trattenerlo a tutti i costi.

A raccontarlo è ‘La Gazzetta dello Sport’, che sottolinea come il numero uno di RedBird sia fiducioso di riuscire a convincere Pulisic a proseguire la sua avventura a Milano e, chissà, magari anche a prolungare il suo contratto.