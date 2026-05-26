Milan, Leao sempre più lontano: il portoghese nel mirino di due club

In casa Milan è iniziata la rivoluzione. Nella giornata di ieri sono infatti arrivate le prime decisioni ufficiali da parte di Gerry Cardinale: il proprietario del club rossonero ha voluto subito dare una scossa dopo la delusione stagionale, esonerando immediatamente Massimiliano Allegri, l’Amministratore Delegato Giorgio Furlani, il Direttore Sportivo Igli Tare e il Direttore Tecnico Geoffrey Moncada. La rivoluzione potrebbe presto toccare anche diversi calciatori presenti attualmente in rosa, con il nome di Rafael Leao da tenere d’occhio.

Galatasaray e Fenerbache sulle tracce di Leao: stipendio monstre per il portoghese

Il futuro di Rafael Leao sembra destinato ad essere lontano da Milano. Dopo sette stagioni in rossonero, il percorso al Milan del portoghese sembra essere giunto al capolinea e in estate l’addio sembra essere l’unica strada percorribile. La sua cessione potrebbe portare nelle casse del club una cifra compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro, fondamentali per ripartire costruendo una rosa all’altezza.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, sulle sue tracce ci sarebbero due club turchi: il Fenerbache, che potrebbe presto accogliere in dirigenza Paolo Maldini, e il Galatasaray, pronto a mettere sul piatto uno stipendio da 10 milioni di euro netti a stagione. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, ci sarebbe anche l’Al-Hilal di Simone Inzaghi sul numero dieci rossonero, club in cui ritroverebbe anche Theo Hernandez.