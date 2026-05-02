Milan, il BIG può dire addio? Lo United ci prova: ecco cosa sta succedendo

Il Milan ha un obiettivo: qualificarsi in Champions League per la prossima stagione. Lo sa la squadra, lo sa Allegri e la concentrazione è perciò massima in questo senso. Nel frattempo, però, dall’Inghilterra si stanno facendo strada indiscrezioni specifiche sul futuro di un big rossonero. Ecco cosa filtra e cosa può succedere.

Milan, Pulisic saluta a fine stagione? Dall’Inghilterra: lo vuole lo United

Secondo ‘Teamtalk’, il Manchester United avrebbe espresso un interesse in particolare per Christian Pulisic che piace parecchio tra le file della società inglese.

Il rossonero nella seconda metà di stagione, complici anche problemi fisici, non sta rendendo come ci si sarebbe aspettati e le voci sul futuro hanno così iniziato a farsi strada. Il suo contratto con il Milan (che al momento non vorrebbe cederlo) è in scadenza a giugno del 2027, ma il club può esercitare l’opzione anche per un altro anno.

Non resta quindi altro da fare se non attendere per comprendere che ne sarà del futuro del giocatore che comunque al Milan, in più occasioni, ha fatto la vera differenza.