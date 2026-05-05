Milan, il club scova due talenti europei: i nomi per il futuro

Geoffrey Moncada accelera sulla ricerca di giovani talenti in Europa. Il direttore tecnico del Milan ha identificato due profili di caratura internazionale per rinforzare il settore giovanile rossonero.

Emmanuel Fejokwu: il terzino del West Ham nel mirino

Tra gli obiettivi di calciomercato emerge il nome di Emmanuel Fejokwu, classe 2010, terzino destro dell’Under-16 del West Ham. Il giovane inglese possiede passaporto olandese e può essere tesserato come giocatore comunitario dal momento che ha appena compiuto 16 anni.

La concorrenza internazionale si rivela però agguerrita: Ajax, Utrecht e PSV Eindhoven lo monitorano in Olanda, mentre Inter, Bruges, Copenhagen e Bayer Leverkusen hanno già acceso i riflettori su di lui. Moncada intende superare la concorrenza e arrivare prima di tutti sulla firma del terzino.

Le qualità di Fejokwu hanno attirato l’attenzione di scout da mezzo mondo. Il Milan considera questo profilo un innesto prioritario per il vivaio rossonero, con l’intenzione di farlo crescere progressivamente dentro la struttura milanista.

René Mitongo: piace l’attaccante dello Standard Liegi

Il secondo obiettivo risponde al nome di René Mitongo, classe 2008, attaccante centrale belga dello Standard Liegi. Le sue caratteristiche ricordano il primo Romelu Lukaku: potenza fisica, dinamismo in area, capacità di attacco profondo.

Il Milan vorrebbe portarlo subito in Italia per farlo crescere nelle proprie giovanili, nonostante il contratto che lo lega al club belga fino al 30 giugno 2028, di recente rinnovato.

Quale il valore aggiunto di Mitongo? La possibilità concreta di rappresentare una soluzione offensiva per la squadra di Allegri nel medio-lungo termine, qualora il suo sviluppo proseguisse secondo le aspettative. Le potenzialità offensive sono evidenti, ma il progetto rossonero mira innanzitutto alla sua valorizzazione tecnica.

La strategia di Moncada: mix di esperienza e gioventù

La strategia complessiva del Milan combina investimenti immediati sulla prima squadra con rinforzi nel settore giovanile. Accanto a profili esperti che il Milan sogna, come Goretzka e Lewandowski, il diavolo sta costruendo una base di giovani talenti destinati a rappresentare il futuro del club.

Fejokwu e Mitongo rappresentano il nuovo corso del scouting milanista: talenti puri, ancora greggi, ma con margini di crescita importanti. Il Milan di Allegri avrà nel futuro prossimo una base sempre più internazionale e giovane, costruita pezzo dopo pezzo da Moncada e dal suo staff nella ricerca dei campioni di domani.