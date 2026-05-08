Milan, il colpo sta per sfumare? Lo rivela Romano

Robert Lewandowski rimane un’opzione di mercato per il Milan, ma la dirigenza rossonera ha già preso posizione: nessun via libera all’operazione. Secondo Fabrizio Romano, gli incontri con l’agente del polacco non hanno prodotto accelerazioni concrete.

Lewandowski e il Milan: la dirigenza dice no

Come rivela Romano tramite il suo canale YouTube, il Milan internamente non è completamente convinto dall’operazione Lewandowski. La società non ha dato il via libera all’agente del centravanti polacco, frenando su una trattativa che potrebbe sembrare attraente solo in apparenza. L’interesse c’è stato, ma la valutazione complessiva ha portato a una decisione netta: al momento il progetto non decolla.

I motivi del rifiuto sono chiari e concreti. L’età del giocatore e i costi dell’operazione rappresentano i due ostacoli principali, secondo quanto riporta Romano. Il Milan ha preferito non accelerare, lasciando che altre soluzioni prendessero forma.

Le alternative per Lewandowski: Barcellona, Arabia e MLS

Lewandowski non manca di opzioni. Il Barcellona gli ha proposto il rinnovo di un anno, mentre l’Arabia Saudita e la MLS hanno avanzato offerte importanti. Il polacco, a questo punto della carriera, ha varietà di scelta. Il Milan ha deciso di non forzare la mano, ritenendo l’operazione non conveniente per il progetto attuale.

La mossa della dirigenza rossonera rispecchia una linea precisa: investire su profili diversi piuttosto che su un attaccante con esigenze economiche elevate e una fase di carriera avanzata. Romano sottolinea che tutto rimane fermo per i club italiani, almeno per ora. La prossima mossa spetta a Lewandowski e alle sue priorità, mentre il Milan prosegue nella ricerca di soluzioni alternative per l’attacco.

Nel contesto del calciomercato Milan, questa posizione della dirigenza traccia una direzione chiara: nessun compromesso su operazioni ritenute non convenienti, indipendentemente dal prestigio del giocatore coinvolto. L’estate porterà altre opportunità, e il club rossonero le valuterà con lo stesso rigore dimostrato nel caso Lewandowski.