Milan nel caos? Arriva la bordata alla società: “Non si vede alcun progetto”

I tifosi del Milan sono in piena contestazione contro la propria dirigenza e ad analizzare la situazione ci ha pensato Ivan Zazzaroni durante il proprio editoriale sulle pagine del Corriere Dello Sport. Il giornalista ha utilizzato parole molto dure nei confronti della società guidata da Gerry Cardinale e Giorgio Furlani.

Zazzaroni netto sul Milan: “Non c’è traccia di un progetto”

Nel suo editoriale, il direttore del Corriere dello Sport ha criticato duramente la gestione societaria del Milan, soffermandosi soprattutto sull’assenza di una linea chiara per il futuro del club. Il giornalista ha infatti dichiarato:

“Non c’è traccia di un progetto. Si è passati da ‘Cardinale vendila, vendila, vendila’, coro che ha riempito San Siro per mesi, alla petizione social contro Furlani che sta raggiungendo numeri da referendum”.

Un segnale evidente del malcontento crescente da parte della tifoseria.

Le parole su Furlani, Tare e Allegri

Nel prosieguo della sua analisi, Zazzaroni ha evidenziato tutta la confusione che, a suo dire, circonda l’ambiente Milan. A tal proposito, il giornalista ha affermato:

“Non si capisce la direzione né la prospettiva a breve termine della società”.

Infine, il direttore del Corriere dello Sport si è soffermato anche sulle recenti indiscrezioni relative a Igli Tare e ai possibili contrasti interni tra Cardinale, Ibrahimovic e Massimiliano Allegri: