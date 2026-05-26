Milan, il ds non arriverà? È vicino a un altro club di Serie A!

Tra i nomi fatti in casa Milan com’è possibile nuovo direttore sportivo dopo l’addio di Igli Tare, c’è stato quello Tony D’Amico, ds uscente dall’Atalanta dopo l’arrivo di Giuntoli. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Roma sarebbe in trattative avanzate con il direttore, ma l’Atalanta sarebbe restia a liberarlo proprio alla Roma e a farlo ricongiungere con Gasperini.
Le novità sul ds
Secondo le ultime indiscrezioni, D’Amico sarebbe molto vicino alla Roma, forte di un accordo trovato tra il direttore e la società giallorossa. Dal canto suo, però, l’Atalanta non vorrebbe liberarlo proprio alla Roma, che vede come rivale principale in vista del prossimo campionato, vista soprattutto la presenza di Gasperini sulla panchina capitolina, ed ecco che se l’Atalanta non dovesse dare il via libera, il Milan potrebbe inserirsi.
Il ripulisti fatto da Cardinale nelle ultime ore apre scenari interessanti per un possibile nuovo direttore, che sarebbe libero di operare senza dover subire limitazioni come successo al ds rossonero uscente, Igli Tare. I contatti potrebbero partire se veramente i contatti con la Roma dovessero sfumare, ed i rossoneri restano dunque alla finestra in attesa di novità.