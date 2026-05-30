Milan, il futuro di Modric in bilico: occhio alla chiamata di Mourinho

Luka Modric riflette sul suo futuro al Milan dopo l’esclusione dalla Champions League. Zlatan Ibrahimovic si muove dietro le quinte per convincerlo a restare, mentre il ritorno al Real Madrid nello staff di Mourinho rappresenta uno scenario concreto.

Modric bloccato: Ibra tenta la strada di Allegri

Le immagini del dopogara contro il Cagliari dicono tutto. Lo sguardo perso nel vuoto, le spalle curve, le mani appoggiate alle gambe di un campione che ha portato il peso del Milan sulle spalle per un’intera stagione senza riuscire a salvare la nave. Modric, nonostante sei Champions vinte e un Pallone d’oro in bacheca, si è ritrovato con le armi spuntate quando l’intera squadra si è spenta insieme.

Il croato ha avviato una fase di riflessione consapevole. Vuole chiarire il suo futuro prima dell’inizio del Mondiale, per dedicarsi alla nazionale senza l’incertezza che logora gli atleti in transizione. Ibrahimovic, intanto, si muove tra call e incontri di persona, cercando di fare l’Allegri. L’argomentazione è solida sulla carta, meno convincente nella pratica, perché manca ancora la struttura concreta di un progetto credibile.

In via Aldo Rossi tutto è ancora in alto mare. Le caselle dirigenziali non sono riempite, il mercato pende su un filo, e le promesse di ricostruzione suonano vuote senza azioni concrete. Il tentativo di Ibra è doveroso, ma difficilmente basterà a trattenere un calciatore che ha già vinto tutto e che sa riconoscere quando una promessa è solo una speranza.

Real Madrid e Mourinho: lo scenario affascinante

Mentre Ibra insiste sulla permanenza, dal Real Madrid arriva il richiamo di Mourinho. Non più come calciatore, bensì come figura dello staff. Il portoghese sta cercando proprio una personalità come quella di Modric, qualcuno su cui appoggiarsi per la ricostruzione della Casa Blanca. Chiudere dove ha sollevato i trofei più importanti della sua carriera, passando da protagonista a mentore, è uno scenario che affascina il croato.

La tentazione è reale e ha radici profonde. Modric conosce l’ambiente del Real, capisce la mentalità madridista, e soprattutto sa cosa significhi vincere ai massimi livelli. Una figura come la sua, nel contesto di un progetto europeo di primo piano, avrebbe un valore inestimabile dal punto di vista umano e professionale. Non è una fuga, è un’alternativa concreta a una situazione che al Milan rimane nebulosa.

Modric non chiude nessuna porta, ma aspetta che il Milan gli mostri chiaramente cosa può diventare. Se la ricostruzione rimarrà sulla carta, il Real Madrid e Mourinho rappresenteranno un’uscita di scena dignitosa per un campione che ha già dato tutto quello che poteva dare in rossonero.