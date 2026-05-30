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Nè Iraola nè Xavi, il Milan guarda oltre: i candidati per la panchina

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Nè Iraola nè Xavi, il Milan guarda oltre: i candidati per la panchina
Xavi in panchina durante una gara
Xavi in panchina durante una partita, indossa giubbotto blu scuro e maglia blu navy

Situazioni da chiarire in casa Milan per quanto riguarda la panchina della prossima settimana. Tanti nomi emersi in questi giorni, Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno fatto chiarezza su YouTube. Due nomi scartati, uno in salita e una possibile sorpresa.

Iraola al Liverpool, Xavi in nazionale: la posizione del Milan

Iraola avrebbe scelto di sposare un altro progetto rispetto a quello rossonero. L’allenatore basco, con tutta probabilità, sarà il nuovo allenatore del Liverpool dopo l’esonero di Arne Slot. Per quanto riguarda Xavi, invece, secondo Fabrizio Romano l’ex Barcellona preferirebbe un impiego in una nazionale.

Un nome che invece è sempre più in voga è quello di Oliver Glasner, fresco campione in Conference League con il Crystal Palace. Il tecnico ha già salutato il club inglese e martedì incontrerà la dirigenza del Milan. La pista è calda, ma sarà cruciale l’incontro tra le parti.

Iraola allenatore durante una partita, gesticolando dalla panchina con i pollici alzati
Iraola durante una partita dalla panchina

Glasner, martedì l’incontro col Milan: occhio a Slot

Anche secondo Gazzetta dello Sport, all’inizio della prossima settimana andrà in scena questo colloquio tra il tecnico e i rossoneri. Tuttavia, quella di Glasner potrebbe non essere l’unica via percorribile. Difficile, ma non impossibile, ipotizzare un possibile interesse proprio per Arne Slot, liberato dal Liverpool. Coi Reds, però, l’olandese percepiva circa otto milioni a stagione. Un ostacolo importante, ma non insormontabile se le parti dovessero venirsi incontro.

 

Bartolo Colamartino, redattore con due anni di esperienza nel settore della stampa online. Lavoro per testate come SpazioNapoli.it, SpazioJ.it, SpazioMilan.it e SpazioInter.it.

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