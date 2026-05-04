Milan, il gesto di Modric da vero leader: l’indiscrezione in queste ore

Luka Modric tornerà a Milanello nei prossimi giorni per stare vicino ai compagni, come rivela la Gazzetta dello Sport. Il centrocampista del Milan, operato lunedì allo zigomo dopo il colpo subito da Locatelli in Juventus, ha seguito la sfida contro il Sassuolo dalla televisione ma presto sarà di nuovo con la squadra.

Modric in panchina: il ritorno graduale dopo l’intervento

L’intervento chirurgico presso la Clinica La Madonnina è riuscito perfettamente, secondo il comunicato ufficiale del club. I medici rossoneri hanno trattato la frattura complessa pluriframmentaria dell’osso zigomatico sinistro con successo. Modric non scenderà in campo nelle prossime partite, ma la sua presenza nello spogliatoio rappresenta un segnale importante in un momento dove il Milan attraversa una crisi di risultati e fiducia.

Il croato spera di rientrare prima della fine del campionato. Nel frattempo sarà una figura di supporto per la squadra, seduto in panchina durante le ultime gare della stagione. È una scelta che evidenzia come il Milan tenti di recuperare equilibrio emotivo dopo la prova indecente contro il Sassuolo e i risultati deludenti del girone di ritorno.