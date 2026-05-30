Milan, il giocatore annuncia l’addio? “Finita come non avremmo voluto, grazie tifosi”

Modric saluta il Milan dopo una stagione travagliata: il centrocampista croato ha pubblicato un messaggio sui social che potrebbe chiudere la sua esperienza in rossonero.

Il messaggio di addio di Modric al Milan

Attraverso i propri canali social, Luka Modric ha ringraziato i tifosi del Diavolo per il supporto ricevuto durante l’anno appena concluso. Il post rappresenta un’ammissione di realtà: una stagione con alti e bassi che non ha portato i risultati sperati. Il croato ha scritto parole di stima verso l’ambiente rossonero, ma il tono dell’intervento non lascia spazi a interpretazioni diverse. L’avventura al Milan sta per concludersi. L’infortunio patito contro la Juventus, la frattura dello zigomo che lo ha tenuto fuori dai giochi nei mesi cruciali, ha accelerato il declino della squadra e dei suoi obiettivi stagionali.

Modric era arrivato con il sogno di vincere e di trascinare il Milan verso le vette europee. La realtà si è rivelata ben diversa: senza la Champions League e senza un progetto credibile, il futuro del croato non può che stare lontano da Milano.

Perché Modric non resterà al Milan

Nei mesi scorsi si era parlato di una possibile permanenza grazie all’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina, ma la mancata qualificazione alla Champions ha ribaltato completamente gli scenari.

Il Milan ha perso il suo faro: dentro e fuori dal campo, Modric rappresentava un riferimento che andava oltre le semplici prestazioni calcistiche. La sua assenza forzata ha coinciso con il crollo definitivo della stagione, confermando quanto fosse centrale la sua presenza. Ora, con la squadra in caos e senza certezze sul futuro, trattenere il croato sarebbe stata una forzatura. Il giocatore merita ambizioni concrete, non promesse vuote.

I tifosi rossoneri, che lo hanno apprezzato e rispettato, appare rassegnati alla sua partenza. Non per mancanza di affetto, ma per consapevolezza: un giocatore del calibro di Modric non può costruire il suo finale di carriera in un progetto fragile e incerto come quello attuale del Milan. Di seguito il messaggio del croato.