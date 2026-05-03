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Milan, in cinque a rischio per l’Atalanta: il motivo

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Milan, in cinque a rischio per l’Atalanta: il motivo
Giocatori Milan esultano al gol
Gruppo Milan in campo per la Serie A 2026

Il Milan di Massimiliano Allegri è pronto per scendere in campo oggi alle 15 contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Per l’aritmetica qualificazione in Champions League servono altri sei punti. Le due gare in programma, contro i neroverdi e poi contro l’Atalanta, rendono tutto più complicato. Attenzione ai cinque diffidati verso Bergamo.

Milan, Allegri rischia? Le ultime

La squadra guidata da Allegri ha bisogno degli ultimi fondamentali punti per entrare in Champions League, obiettivo primario dei rossoneri in questa stagione. Entrare nella massima competizione europea sposterebbe molto anche in termini di calciomercato.

Nella gara odierna contro i neroverdi, cinque calciatori rossoneri dovranno prestare maggiore attenzione. Athekame, Estupinan, Fofana, Leao e Saelemaekers, difatti, sono diffidati e con un cartellino giallo salterebbero la prossima partita contro la squadra di Palladino.

Rafael Leao in campo per la Serie A 2026
Leao in campo per il campionato

Sassuolo-Milan, concentrazione massima

Allegri, però, è concentrato al massimo sulla partita delle 15 e non farà calcoli in base alle varie diffide. Leao, Saelemaekers e Fofana dovrebbero essere sicuri del loro posto dal 1′. Estupinan, invece, si gioca la titolarità con Bartesaghi ed è uno dei dubbi dell’ex allenatore della Juventus.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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