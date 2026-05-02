Milan, rinnovo pronto per il rossonero! Allegri vuole blindarlo

Fikayo Tomori e il Milan procedono verso il rinnovo contrattuale fino a giugno 2030. La società ha ottenuto il via libera di Massimiliano Allegri per prolungare l’accordo con il difensore inglese diventato molto importante.

Tomori ancora al Milan: prono un quadriennale per il difensore

La permanenza del centrale ex Chelsea non è più in discussione. Allegri ha confermato personalmente in sede la necessità di trattenere Tomori, il quale rappresenta una delle fondamenta difensive della stagione rossonera. Il difensore classe 1997 attualmente è legato al club fino al giugno 2027, ma l’intenzione del Milan è quella di allungare il vincolo di quattro anni, portandolo così al 2030.

La firma arriverà verso la fine del campionato. Le parti si incontreranno al tavolo delle trattative quando la classifica avrà definito con certezza la partecipazione del Milan alla prossima Champions League. Questo tempismo non è casuale: il ritorno nella massima competizione continentale fornisce al club la solidità economica necessaria per agire con decisione nel mercato estivo e trattenere i propri pezzi migliori.

Allegri approva, il Milan accelera: cosa cambia nel progetto tattico

La scelta di Allegri di blindare Tomori è tutt’altro che marginale. Il tecnico livornese ha visto in Tomori un difensore capace di gestire il possesso palla e di intervenire in copertura con tempismo. La continuità difensiva diventa così un elemento su cui costruire i prossimi anni.

Tomori è consapevole dell’importanza che riveste nel progetto tattico e non ha mai manifestato dubbi sulla permanenza. Il Milan, dal canto suo, ha già individuato in lui il pilastro della difesa futura. L’accordo economico seguirà naturalmente la volontà comune di proseguire insieme.