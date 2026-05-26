Milan, Iraola si avvicina: il retroscena e la novità nelle prossime ore

Continuano le voci su chi sarà il nuovo allenatore del Milan, con un nome nelle ultime ore, ovvero quello di Andoni Iraola, che sembra essere più caldo degli altri. E proprio su questa scia, Gianluca Di Marzio sui propri canali ha spiegato un retroscena che riguarda proprio il Milan ed il tecnico spagnolo, facendo ben sperare i tifosi rossoneri.

Il retroscena su Iraola

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, una delegazione della dirigenza rossonera, composta da Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli avrebbe già incontrato una settimana fa ( più precisamente il 15 maggio) proprio Iraola, in caso di esonero, poi effettivamente avvenuto di Allegri. Ciò testimonia come dunque, seppur con un contatto esplorativo, il Milan fosse già interessato al tecnico uscente dal Bornemouth.

Sempre Di Marzio sottolinea come, in queste ore, ci sarà un nuovo incontro con Iraola, dove si inizierà a capire se la volontà del tecnico basco sia la stessa del club rossonero e se quindi il matrimonio dalle parti potrà avvenire. Una cosa è certa, la prima scelta del Milan è Iraola e Cardinale proverà di tutto per convincerlo ad accettare la guida tecnica del club rossonero.