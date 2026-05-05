Milan, la stagione non è ancora finita: ecco cosa farà Allegri a Milanello

Allegri parlerà alla squadra oggi a Milanello puntando sull’orgoglio dopo la sconfitta nel Sassuolo. Il tecnico livornese ha scelto il dialogo, non il pugno duro.

Allegri e la strategia dopo Reggio Emilia: niente durezza

La sconfitta di domenica in casa del Sassuolo non porterà conseguenze disciplinari. Come rivela il ‘Corriere della Sera’, Max Allegri ha concesso un giorno di riposo ai suoi ragazzi secondo il programma prestabilito, mantenendo la serenità dell’ambiente.

Il tecnico livornese sa che il pugno duro non è la soluzione: la strada è quella della comunicazione diretta e della responsabilità collettiva. Oggi perciò a Milanello il confronto con la squadra avrà toni completamente diversi dalla severità.

Allegri punta sul senso dell’appartenenza e sulla consapevolezza che il destino rimane ancora nelle mani del Milan. “Rialziamo la testa e restiamo uniti, il destino è ancora nelle nostre mani” ha messo in chiaro l’allenatore dopo la gara di Reggio Emilia.

Perché il dialogo funziona meglio della durezza nel Milan di Allegri

Qual è il valore reale di questa scelta? Allegri conosce bene la composizione del suo spogliatoio e sa che la coesione è un’arma potente per risalire la classifica e qualificarsi in Champions. La durezza creerebbe fratture, mentre il dialogo costruisce ponti.

La sconfitta con il Sassuolo arriva in un momento dove ogni risultato conta doppio. Il Milan non può permettersi ulteriori cali di concentrazione o reazioni negative all’interno del gruppo. L’allenatore milanista ha optato per una linea di continuità: mantiene il clima di lavoro sereno, aumenta il peso della responsabilità personale e collettiva e orienta tutti verso l’unico obiettivo rimasto: la Champions League.

I prossimi allenamenti a Milanello saranno decisivi per misurare la reazione della squadra. L’Atalanta rappresenterà il primo banco di prova concreto di questa filosofia comunicativa. Allegri avrà modo di verificare se il messaggio di unità e orgoglio ha effettivamente permeato lo spogliatoio del Milan, oppure se la sconfitta ha creato crepe più profonde di quanto appaia in superficie.