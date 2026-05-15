Milan, l’annuncio arrivato è clamoroso: addio ad un passo in società!

Il Milan cambia assetto dirigenziale. Secondo Matteo Moretto, Tare non sarà più direttore sportivo del club, decisione presa da Gerry Cardinale. Mancano solo la ratifica e l’ufficializzazione, ma altre modifiche potrebbero seguire. Moretto sottolinea come il club rossonero stia valutando ulteriori scelte indipendentemente dall’ingresso in Champions League, indicando una fase di rinnovamento importante per la società.

La decisione su Tare

Matteo Moretto ha spiegato la situazione nel canale YouTube di Fabrizio Romano:

“È stata presa la decisione sul futuro di Tare. Cardinale ha deciso di separarsi da Tare: non sarà più direttore sportivo del Milan, manca solo la ratifica e l’ufficializzazione.”

La scelta rappresenta un cambio importante nella struttura dirigenziale rossonera, che punta a ridefinire ruoli e responsabilità.

Altri possibili cambiamenti

Moretto sottolinea che la separazione di Tare potrebbe non essere l’unico intervento nella gestione del Milan:

“Non sarà l’unico cambiamento nel mondo Milan. Mi aspetto che possano cambiare altri pezzi del puzzle.”

Il giornalista evidenzia come il club stia valutando le scelte future in maniera indipendente dall’esito della stagione in Champions League, indicando un rinnovamento strategico a più ampio raggio.

Igli Tare, dirigente calcistico, durante un evento ufficiale

Un momento di transizione per il Milan

Questa fase segna un momento delicato per il Milan, con la necessità di bilanciare continuità e innovazione. Le scelte dirigenziali avranno un impatto diretto sul futuro sportivo e organizzativo del club, mentre tifosi e addetti ai lavori attendono conferme ufficiali e ulteriori annunci.