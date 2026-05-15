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Milan, scelto il nuovo direttore sportivo: Tare è fuori dai giochi

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Milan, scelto il nuovo direttore sportivo: Tare è fuori dai giochi
Igli Tare, direttore sportivo del Milan
Igli Tare in tribuna: Liberali porta un tesoretto al Milan?

Il Milan si prepara a una vera e propria rivoluzione nella struttura dirigenziale. Igli Tare è fuori dai piani, ma quello che era ancora da scoprire era il nome del suo sostituto, che adesso, stando a quanto riportato da Tuttosport, c’è: è Tony D’Amico, attuale dirigente dell’Atalanta.

Milan, D’Amico è il prescelto: i rossoneri tornano alla carica dopo un anno

Come riportato da Tuttosport, non è la prima volta che i rossoneri cercano D’Amico: l’estate scorsa il Milan aveva già messo gli occhi sul direttore sportivo, ma l’Atalanta aveva alzato un muro e bloccato ogni trattativa sul nascere. Stavolta il contesto è diverso: i bergamaschi sono impegnati in una rifondazione dirigenziale e sono vicinissimi a Cristiano Giuntoli.

Il profilo piace tantissimo in casa Milan, e le ragioni sono chiare: negli anni passati a Bergamo, D’Amico ha saputo costruire qualcosa di raro all’Atalanta, club capace di generare plusvalenze importanti senza peggiorare i risultati sportivi. Una competenza che al Milan serve come il pane, considerando la necessità di rimettere in ordine i conti.

D'Amico dall'Atalanta al Milan.
D’Amico in panchina a Zingonia. Foto: ANSA – spaziomilan.it

La Roma ci riprova: Gasperini sogna D’Amico come direttore sportivo

Il problema che preoccupava i rossoneri, però, è che la Roma si è inserita con forza nella corsa a D’Amico. I giallorossi devono anch’essi sostituire il proprio direttore sportivo, con Frederic Massara ormai in uscita dalla capitale, e hanno individuato nel dirigente ex Atalanta il candidato ideale.

Ma c’è di più: in giallorosso D’Amico ritroverebbe Gian Piero Gasperini, con cui ha già condiviso anni importanti a Bergamo. Al momento, però, il Milan è molto avanti, e le possibilità di vederselo sfuggire direzione Roma sono sempre più basse.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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