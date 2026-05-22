Milan, l’ex CT difende Allegri: “Rossoneri in Champions? Un Miracolo”

Il Milan, ormai, è sempre più vicino alla qualificazione Champions. Dopo più di qualche difficoltà arrivata nelle ultime settimane, la squadra di Massimiliano Allegri ha ripreso la retta via durante l’ultimo turno di campionato e ora manca solo l’ultimo scoglio chiamato Cagliari. Intanto, l’ex commissario tecnico della Nazionale prende le difese dell’allenatore rossonero: avete sentito le parole di Cesare Prandelli?

Prandelli difende Allegri: le parole

Una delle discussioni al centro dei dibattiti negli ultimi mesi, è sicuramente l’operato di Massimiliano Allegri in questa stagione. La qualificazione alla prossima edizione della Champions League riporterebbe tutti un pò sulla stessa linea. L’ex allenatore della Nazionale Cesare Prandelli ha voluto prendere le parti di Allegri.

Di seguito le sue parole rilasciate a La Repubblica:

“Se va in Champions ha fatto un miracolo, parliamoci chiaro. E torno sul ruolo di allenatore-manager: ha scelto Max i giocatori di questa squadra? Se non ha punte adeguate cosa deve fare?”

Massimiliano Allegri in panchina durante una partita di Serie A

Milan, Allegri verso la Champions

Inutile sottolineare quanto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League sposterebbe sul giudizio finale della stagione e di Massimiliano Allegri. Le parole di Prandelli, però, promuovono l’operato del tecnico rossonero a prescindere da quello che sarà il risultato finale.