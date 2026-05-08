Milan, l’ex gioiello può fruttarti un tesoretto: possibile assist in estate

Mancano ancora un paio di settimane prima della chiusura di questa stagione 2025/26, ma è già tempo di iniziare a dare un’occhiata a quello che sarà il calciomercato estivo. Nell’attesa di trovare la certezza del ritorno in Champions League, il Milan intende allestire un piano ben strutturato con il preciso intento di stabilizzare il Diavolo tra le grandi del calcio italiano. Servirà lavorare con attenzione sul mercato in entrata, ma anche i colpi in uscita e i conseguenti incassi potranno rivelarsi fondamentali. Proprio a tal proposito, un ex rossonero potrebbe diventare oggetto richiestissimo sul mercato portando parte dei ricavi proprio nelle casse milaniste: si tratta di Mattia Liberali, talentino che ha lasciato Milano per diventare grande in Serie B.

Liberali si mette in mostra, il mercato lo attende: ottime notizie anche per il Milan

Nel corso dell’estate 2025 aveva fatto discutere l’addio di Mattia Liberali, uno dei calciatori più talentuosi del settore giovanile del Milan. Dopo la mancata intesa per il rinnovo contrattuale le strade tra i rossoneri e il classe 2007 si sono separate, con il calciatore che è dunque approdato al Catanzaro in Serie B a titolo gratuito.

Una formula che non era andata giù a molti, viste le doti e la futuribilità del giovane trequartista. In Calabria Liberali si è fatto valere: dopo un avvio in cui non ha trovato molto spazio, l’ex Milan si è ritagliato un ruolo importante all’interno dei meccanismi della squadra di mister Aquilani chiudendo la regular season con 3 gol e 4 assist in 24 presenze. Adesso per il Catanzaro arrivano i playoff e la possibilità di sognare la Serie A, ma Liberali potrebbe compiere il grande salto a prescindere dal risultato ottenuto con la sua attuale squadra: le sue qualità piacciono molto e non è da escludere un suo passaggio estivo nella massima serie.

Situazione che il Milan segue attentamente, poiché è previsto il versamento del 50% sulla rivendita del cartellino in favore delle casse rossonere: il Catanzaro farà di tutto per tenersi stretto il classe 2007, ma le vie del mercato possono rivelarsi indecifrabili.