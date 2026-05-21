Milan, Marotta non ci sta e lancia una stoccata: “A Milano solo noi…”

Manca una sola partita al termine della Serie A 2025/26. Un’annata sportiva molto particolare per il Milan che, dopo la rocambolesca passata stagione caratterizzata dall’avvicendamento tra Fonseca e Conceiçao e un clima tutt’altro che disteso, sembra avere finalmente grosse chances per tornare tra le grandi del torneo. L’arrivo di Massimiliano Allegri ha indubbiamente rimescolato le carte in tavola, ma l’obiettivo Champions League non è ancora ufficiale e dipenderà tutto dal risultato del match contro il Cagliari. Nel frattempo l’Inter festeggia la vittoria dello scudetto e il presidente nerazzurro Beppe Marotta ne ha approfittato per lanciare una frecciatina nei confronti dei cugini rossoneri.

Marotta punzecchia il Milan: le sue dichiarazioni chiamano in causa i rossoneri

Fresca di vittoria del Tricolore, l’Inter si è concessa una giornata di festa con l’organizzazione di un allenamento a porte aperte all’Arena Civica di Milano. I nerazzurri hanno così potuto celebrare ancora una volta i successi di un’annata storica, caratterizzata dalla vittoria dello scudetto e della Coppa Italia.

Tra i presenti non poteva non esserci il presidente Beppe Marotta, che si è prestato ad alcune dichiarazioni di fronte alla stampa presente. Nel corso delle sue parole, non sono passate inosservate quelle in cui il numero uno nerazzurro ha indirettamente chiamato in causa il Milan:

“Siamo la squadra della città, l’unica società che ha due stelle nella città di Milano, ci siamo solo noi e questo è un motivo di orgoglio. Sempre forza Inter e grazie per la vostra presenza”.

Una stilettata nei confronti dei rivali di sempre, che dalla loro parte chiudono l’anno senza trofei e con diversi dubbi sul futuro.