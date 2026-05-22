Milan, Modric ha deciso il suo futuro: seguirà il consiglio della famiglia

Luka Modric ha deciso di restare al Milan indipendentemente dalla qualificazione in Champions League. Secondo quanto riporta Matteo Moretto, il centrocampista croato e i suoi familiari si sono ambientati perfettamente a Milano, e sarebbero più che entusiasti di rimanere in Italia.

Modric sceglie il Milan: la famiglia pesa più della Champions

Il futuro del croato rappresenta un bivio che dipende anche dalla partita di domenica contro il Cagliari. Se il Milan dovesse qualificarsi alla prossima edizione della Champions, la permanenza di Modric diventerebbe ancora più solida. Ma a prescindere, la volontà del giocatore e della sua famiglia risultano nettamente preponderanti verso la permanenza in rossonero, come riportato da Matteo Moretto su YouTube.

Inizialmente Modric aveva richiesto garanzie sul progetto tecnico del Milan, preferendo continuare a giocare nella massima competizione europea. Tuttavia, l’integrazione della sua famiglia a Milano ha modificato gli equilibri della trattativa: il croato si è trovato bene nella città, così come i suoi cari, e non ha intenzione di spostarsi.