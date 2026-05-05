News Milan

Milan, Modric stringe i denti: c’è la data del ritorno in campo

di
Milan, Modric stringe i denti: c’è la data del ritorno in campo
Luka Modric, centrocampista del Milan
Luka Modric, centrocampista del Milan, dopo l'infortunio rimediato nel corso del match contro la Juventus

L’infortunio subito contro la Juventus sembrava aver chiuso definitivamente l’annata di Luka Modric in rossonero, ma nelle ultime ore è emerso uno scenario diverso, quasi incredibile considerando l’operazione a cui si è sottoposto. Il rientro, infatti, potrebbe anticiparsi di non poco, e il croato farà di tutto per tornare entro la fine del campionato del Milan.

Modric, il recupero lampo e l’obiettivo Cagliari

Tutto è cominciato il 26 aprile, durante Milan-Juventus. Al 75° minuto, in uno scontro con Manuel Locatelli, Modric ha riportato la frattura dello zigomo sinistro. Il giorno dopo gli esami hanno confermato il quadro peggiore: una frattura complessa pluriframmentaria dell’osso zigomatico sinistro, che ha reso necessario l’intervento chirurgico.

Ma la notizia è un’altra, e avrebbe del clamoroso: dopo l’operazione della scorsa settimana, il croato si è già presentato a Milanello e potrebbe rientrare per l’ultima di campionato contro il Cagliari. Molto dipenderà dalla risposta del fisico e dal parere dello staff medico, ma dopo le 33 partite su 34 di campionato, Luka ha già dimostrato di non essere quarantenne comune, e adesso proverà a dimostrarlo fino all’ultimo minuto disponibile.

Centrocampista del Milan esulta dopo il gol in campo
Centrocampista del Milan esulta dopo il gol. Fonte: SpazioMilan

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

Gestione cookie