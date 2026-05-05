Milan, Modric stringe i denti: c’è la data del ritorno in campo

L’infortunio subito contro la Juventus sembrava aver chiuso definitivamente l’annata di Luka Modric in rossonero, ma nelle ultime ore è emerso uno scenario diverso, quasi incredibile considerando l’operazione a cui si è sottoposto. Il rientro, infatti, potrebbe anticiparsi di non poco, e il croato farà di tutto per tornare entro la fine del campionato del Milan.

Modric, il recupero lampo e l’obiettivo Cagliari

Tutto è cominciato il 26 aprile, durante Milan-Juventus. Al 75° minuto, in uno scontro con Manuel Locatelli, Modric ha riportato la frattura dello zigomo sinistro. Il giorno dopo gli esami hanno confermato il quadro peggiore: una frattura complessa pluriframmentaria dell’osso zigomatico sinistro, che ha reso necessario l’intervento chirurgico.

Ma la notizia è un’altra, e avrebbe del clamoroso: dopo l’operazione della scorsa settimana, il croato si è già presentato a Milanello e potrebbe rientrare per l’ultima di campionato contro il Cagliari. Molto dipenderà dalla risposta del fisico e dal parere dello staff medico, ma dopo le 33 partite su 34 di campionato, Luka ha già dimostrato di non essere quarantenne comune, e adesso proverà a dimostrarlo fino all’ultimo minuto disponibile.