Milan, Moretto rivela sul top: “Rinnovo in stand-by, cambia tutto”

Rafael Leao non è incedibile per il Milan. Secondo Matteo Moretto, giornalista di calciomercato, il club rossonero valuterà offerte concrete per l’attaccante portoghese durante la prossima sessione estiva.

Leao al Milan: il rendimento altalenante che ha cambiato tutto

Le prestazioni incostanti di Leao hanno generato dubbi significativi all’interno della società rossonera. Il Milan aveva iniziato l’anno con l’intenzione di rinforzare la fiducia nel giocatore e di negoziare un rinnovo contrattuale, non necessariamente legato a un aumento di stipendio quanto piuttosto a un allungamento della scadenza fissata al 2028. Ma la primavera ha cambiato completamente lo scenario. La situazione del rinnovo si è raffreddata drasticamente e adesso rimane bloccata.

Moretto ha spiegato chiaramente la posizione del Milan sul futuro di Leao: “Qualora dovesse arrivare una proposta in estate, il Milan la valuterebbe esattamente come per qualsiasi altro giocatore“. Questo significa che nessuno è protetto da valutazioni economiche concrete. Il giocatore portoghese, alla cifra giusta, può partire. Non c’è blindatura, non c’è intoccabilità.

Leao e le motivazioni: la domanda che il Milan si pone

Qual è la vera questione? Il Milan chiede a Leao di capire se il suo ciclo rossonero è finito e se possiede ancora le motivazioni necessarie per dare il massimo alla maglia. Non è una questione di valore tecnico, ma di dedizione e di fame competitiva. Un giocatore che non sente più il peso della responsabilità diventa un problema, indipendentemente dal talento.

La società milanista non ha fretta di vendere, ma è pronta ad ascoltare offerte serie. Questo atteggiamento pragmatico rispecchia una realtà semplice: nel calcio moderno, nessun giocatore è davvero incedibile se arriva la proposta giusta. Leao rimane un asset importante, ma il Milan non costruirà il suo futuro attendendo miracoli di una sola stella. I prossimi mesi determineranno se il portoghese ritroverà la continuità che ha caratterizzato le sue migliori stagioni in rossonero, oppure se il Milan procederà con una cessione lucida durante il calciomercato estivo.