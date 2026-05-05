Milan, novità importanti su Koné: c’è un dettaglio che farà la differenza

Il Milan ha messo davvero gli occhi su Ismael Koné, oramai si sa. Alla dirigenza rossonera piacerebbe molto portare a Milano il centrocampista del Sassuolo. Il canadese potrebbe accettare anche in caso di mancata qualificazione per la prossima Champions League. La richiesta dei neroverdi, però, potrebbe essere molto alta: tutto dipenderà dal Mondiale.

Koné al Milan: Romano rivela un dettaglio sulla clausola

Ismael Koné ha una clausola rescissoria nel contratto con il Sassuolo: secondo Fabrizio Romano, la cifra fissata è di 35 milioni di euro, valida dalla fine della stagione fino al 31 luglio. L’esperto di calciomercato ha fornito informazioni precise sulla situazione contrattuale del centrocampista canadese classe 2002. La clausola rappresenta una strada diretta per il Diavolo, bypassando la necessità di negoziare con il Sassuolo. Romano ha sottolineato che il pagamento non deve avvenire necessariamente in un’unica soluzione.

In questa stagione Koné ha messo a segno 6 gol in 32 presenze. Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha riconosciuto pubblicamente il suo rendimento dichiarando che “sta facendo un ottimo campionato”. Un segnale che tradisce l’interesse concreto della dirigenza rossonera, interesse non è esclusivo: anche club stranieri monitorano il centrocampista, in particolare dalla Premier League, dove ha già giocato in passato.

Sassuolo: la carta del Mondiale per alzare il prezzo

Il nodo principale riguarda la disponibilità del Sassuolo a negoziare. Romano ha evidenziato che i neroverdi potrebbero tentare di ottenere il prezzo della clausola senza scendere a compromessi. Tuttavia, inserire contropartite tecniche o strutturare formule diverse di pagamento rimane una possibilità concreta per abbassare l’esborso cash complessivo. La performance di Koné in vista di una possibile convocazione ai prossimi impegni internazionali potrebbe influenzare le valutazioni del club emiliano.

“Mi risulta ci sia una clausola rescissoria nel contratto di Ismaele Koné da 35 milioni di euro, valida fino alla fine di luglio. Se dovesse performare al Mondiale, il Sassuolo chiederebbe tutta la clausola.”

La finestra estiva porterà chiarimenti decisivi. Koné rimane uno dei nomi caldi per il calciomercato Milan in mediana, con la clausola da 35 milioni che fissa un tetto massimo di trattativa ma non esclude negoziazioni alternative con il Sassuolo.