Milan, nuova idea per l’attacco ma la richiesta frena: la situazione

Andreas Schjelderup rappresenta un’opportunità offensiva per il Milan, ma il Benfica spara alto con una valutazione di 30 milioni di euro per l’attaccante norvegese.

Schjelderup al Milan: il prezzo del Benfica blocca tutto

Come rivela Tuttomercatoweb, il Milan segue con attenzione l’attaccante del Benfica. I portoghesi però non scendono a compromessi sulla valutazione: chiedono circa 30 milioni di euro per liberare il norvegese. La trattativa non decolla perché la richiesta è spropositata rispetto alle dinamiche di mercato attuali, soprattutto considerando l’incertezza dirigenziale in casa rossonera.

Schjelderup ha messo insieme numeri solidi nella stagione in corso: 42 partite complessive, 10 gol e 7 assist in 2466 minuti. Dalla fine di febbraio in poi ha segnato sei reti in campionato, attirando l’interesse di altri club europei. Il Barcellona ha fatto un sondaggio, ma il giocatore ha minimizzato le voci pubblicamente, dichiarando di non sapere nulla di contatti concreti. L’attaccante ha già rifiutato proposte in gennaio, quando il Parma lo corteggiava senza successo.

Vicino alla Serie A anche a gennaio: Schjelderup disse no alle proposte

La priorità del giocatore non è quella di cambiare squadra a tutti i costi. A gennaio, quando il Parma lo mise nel mirino, preferì restare in Portogallo. Federico Cherubini, amministratore delegato del club emiliano, commentò così l’accaduto: “Non era facile e nel corso del tempo le difficoltà sono aumentate. Ci è mancato la possibilità di chiudere ma non perché è mancata la nostra volontà. Queste cose succedono abitualmente, tanti obiettivi sfumano”. La trattativa non si concretizzò nonostante gli sforzi del Parma.

Il Milan al momento non ha le risorse né la chiarezza organizzativa per affondare il colpo. L’incertezza su chi sarà il prossimo direttore sportivo, unita alle voci di possibili cambiamenti nel management con Giorgio Furlani, rende difficile qualsiasi operazione di mercato. Il club rossonero non può permettersi di spendere 30 milioni per un attaccante quando deve risolvere prima le questioni dirigenziali interne. Il Benfica sa bene di avere una posizione di forza e non intende abbassare le pretese.

Nelle prossime settimane il Milan dovrà chiarire gli assetti dirigenziali prima di muovere passi concreti sul calciomercato. Schjelderup rimane un profilo interessante per l’attacco, ma la cifra richiesta dai portoghesi lo rende un obiettivo difficile da raggiungere. Se il Milan vuole davvero competere per il norvegese, dovrà prima stabilizzare la propria struttura organizzativa e poi trovare un accordo sul prezzo con il Benfica, operazione tutt’altro che scontata nel prossimo calciomercato.