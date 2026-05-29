Milan, pieni poteri a Rangnick: due nomi per la panchina

In casa Milan ci sarà una vera e propria rivoluzione, dai vertici della dirigenza fino al gruppo squadra. Cambierà l’assetto societario, cambierà la guida tecnica e verranno effettuate diverse operazioni di mercato. La prima scelta di Rangnick riguarderà la panchina. I due candidati principali sono Matthias Jaissle e Mauricio Pochettino.

Jaissle: la filosofia tattica di Rangnick

Rangnick ha tracciato due nomi per la panchina del Milan: Matthias Jaissle e Mauricio Pochettino sono i candidati selezionati dal futuro direttore dell’area tecnica rossonera. Secondo la Gazzetta dello Sport, Matthias Jaissle rappresenta la prima scelta per il ruolo di allenatore. Il tecnico tedesco, attualmente all’Al-Ahli, incarna perfettamente il modello di gioco che Rangnick intende sviluppare al Milan: ritmi elevati, intensità pressante e spazio riservato ai giovani talenti.

Lo scoglio è concreto e di difficile superamento. Jaissle ha sottoscritto un contratto con il club saudita fino al 2027, un vincolo che complica significativamente ogni operazione di separazione. L’entourage del tecnico, tuttavia, ha già avviato valutazioni sulle possibilità di rescissione. Le margini esistono, ma richiedono negoziati complessi e probabilmente onerose per il Milan.

Pochettino: l’esperienza internazionale come alternativa

La seconda opzione conduce direttamente a Mauricio Pochettino, attuale commissario tecnico degli Stati Uniti. L’allenatore argentino offre un profilo radicalmente diverso: carriera europea di rilievo, esperienza consolidata nelle competizioni continentali e capacità comprovata di gestire la pressione nei grandi club. Ha guidato Tottenham e Chelsea, due realtà che richiedono competenze gestionali sofisticate.

Secondo le indiscrezioni trapelate, sono avvenuti contatti diretti con Pochettino nella giornata precedente. Il Milan valuta seriamente questa strada perché garantirebbe stabilità e credibilità internazionale. Un allenatore con bagaglio europeo riduce i rischi legati all’adattamento al contesto italiano e alle dinamiche complesse della Serie A.

Qual è il significato di questa doppia candidatura? Rangnick non delega al caso la scelta del prossimo allenatore: ha stabilito criteri precisi e due profili che rispondono a esigenze diverse. Se Jaissle rappresenta la continuità filosofica, Pochettino incarna la garanzia di esperienza e solidità.