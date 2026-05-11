Milan, quante assenze contro il Genoa! La siutaizone

Il Milan affronta il Genoa nel weekend con tre assenze forzate dal Giudice Sportivo. Rafael Leao, Pervis Estupinan e Alexis Saelemaekers, tutti diffidati, hanno ricevuto l’ammonizione decisiva nella sconfitta contro l’Atalanta e saltano la trasferta ligure.

Leao, Estupinan e Saelemaekers: lo stop che complica il centrocampo

Tomori torna a disposizione dopo il turno di stop contro i bergamaschi. Questo consente di ripristinare una coppia difensiva che aveva funzionato meglio nelle settimane precedenti. Tuttavia, il rientro di un difensore non compensa l’assenza contemporanea di tre interpreti offensivi o mediani che garantiscono fluidità al gioco.

Quali condizioni ha Pulisic? L’attaccante americano ha saltato la gara contro l’Atalanta per un problema muscolare. Secondo la Gazzetta dello Sport, le sue condizioni sono ancora da valutare nei giorni che precedono la sfida con il Genoa. Se non recupera, il Milan perde ulteriormente in capacità offensiva. Bartesaghi, esterno sinistro italiano, è uscito acciaccato dall’Artemio Dolci e la sua disponibilità rimane incerta fino alle prossime sedute di allenamento.