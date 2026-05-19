Milan, rapporti tesi anche con Ibrahimovic: Cardinale ha una strategia

Zlatan Ibrahimović perde consenso tra i tifosi del Milan mentre emerge il piano di Gerry Cardinale per riorganizzare il management rossonero.

Ibrahimović: il gelo con Allegri e il crollo di reputazione

Sul tavolo di Cardinale resta prioritaria la gestione del dualismo tra Massimiliano Allegri e Ibrahimović. I rapporti tra il tecnico e il Senior Advisor sono ai minimi termini e, come riporta Tuttosport, i dettagli emersi hanno generato forti malumori nella tifoseria.

Questo atteggiamento defilato, unito alle tensioni con l’allenatore, ha scalfito significativamente la reputazione di Ibrahimović tra i sostenitori rossoneri.

Cardinale e il rimpasto strategico: il ruolo di Calvelli

A bocce ferme dopo la sfida contro il Cagliari, Gerry Cardinale disporrà di tutti gli elementi per tracciare il futuro del Milan. Secondo quanto riporta Tuttosport, il proprietario RedBird punta a modificare la gestione dei proventi per blindare l’organico e respingere le offerte per i gioielli rossoneri, sulla falsariga di quanto fa l’Inter. Un rimpasto di matrice strategica appare ormai inevitabile: sotto esame rimangono Ibrahimović, Allegri, Furlani, Moncada e Tare.

Le grandi manovre sono già iniziate. Giovedì scorso, gli uffici londinesi di RedBird hanno ospitato un vertice strategico con Cardinale, Furlani, Ibrahimović e Massimo Calvelli. Quest’ultimo viene indicato da fonti accreditate come il naturale sostituto di Furlani nel ruolo di Amministratore Delegato. Le intenzioni di Calvelli si delineano con chiarezza: continuare a gestire gli investimenti complessivi di RedBird sul territorio europeo, offrendo al contempo supporto operativo e supervisione strategica al Milan senza un impegno totalizzante da AD sul campo.

Cardinale durante un’intervista a Milano

Lo scenario futuro: serenità o ulteriori scossoni

L’auspicio della proprietà è avviare le riflessioni in un clima di serenità, con la speranza di raggiungere l’obiettivo Champions League. Tuttavia, le tensioni emerse dal vertice di Londra suggeriscono che il Milan affronterà settimane complesse nel ridisegnare il proprio assetto dirigenziale. Calvelli potrebbe portare una visione più europea agli investimenti rossoneri, mentre la questione Ibrahimović-Allegri rimane il nodo da sciogliere per garantire stabilità al progetto. Le prossime scelte di Cardinale definiranno se il Milan riuscirà a mantenere competitività e coesione interna.