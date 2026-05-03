Milan riconosce il merito dell’Inter: il club rossonero pubblica un messaggio di congratulazioni

Il Milan ha inviato un messaggio ufficiale tramite il proprio account X per congratularsi con l’Inter dopo il conseguimento del ventunesimo scudetto della storia nerazzurra.

Il post ufficiale del Milan dopo il titolo dell’Inter

La società rossonera ha scelto di rendere pubblica la propria stima attraverso una comunicazione diretta sui social network. Il post recita semplicemente: “Congratulazioni all’Inter per la vittoria della Serie A 2025/26“. Un gesto di sportività che arriva a poche ore dalla conquista matematica del titolo, avvenuta al termine della sfida vinta dai nerazzurri contro il Parma con un netto 2-0.

La stagione dell’Inter si conclude con il ventunesimo scudetto della propria storia. Una cifra che consolida ulteriormente il dominio nerazzurro nel calcio italiano contemporaneo. Il Milan, al contrario, ha vissuto una stagione tutt’altro che soddisfacente, caratterizzata da risultati deludenti e prestazioni che non hanno convinto né la critica né l’ambiente.