Il Verona fa felice il Milan: niente aggancio per la Juve

La Juventus non approfitta del passo falso del Milan e manca l’occasione per agganciarlo al terzo posto. L’1-1 col Verona ferma la rincorsa bianconera.
L’occasione era ghiotta. Con il Milan sconfitto nel pomeriggio dal Sassuolo, i bianconeri potevano raggiungere i rossoneri in classifica. Invece il pareggio casalingo contro il Verona, con Montipò protagonista assoluto, mantiene la distanza a tre punti di svantaggio. Vlahovic segna ma non basta: la difesa bianconera concede il pareggio e il sorpasso sfuma.
Juventus bloccata: il Verona strappa l’1-1 a Torino
Dusan Vlahovic torna al gol in campionato dopo sei mesi d’astinenza. L’ultimo centro risaliva a ottobre. Ma il bomber bianconero non riesce a trascinare la squadra verso il successo. Il Verona oppone una resistenza organizzata, con Montipò che compie interventi decisivi. Il pareggio matura nella ripresa e rappresenta un risultato che non soddisfa nessuno: la Juventus perde terreno nella lotta Champions, restando comunque a +3 dal Como quinto, in attesa della Roma.
Allegri sorride comunque, perché il risultato mantiene la Juventus in una posizione di forza relativa. Il distacco dal Milan resta gestibile, e le prossime giornate offriranno occasioni di riscatto.
Milan e Juventus: la lotta per il terzo posto si complica
Nel caos della giornata di campionato emerge una certezza: sia il Milan che la Juventus stanno attraversando un momento delicato. I rossoneri cedono il passo a squadre inferiori, i bianconeri non riescono a capitalizzare i vantaggi. Questo scenario favorisce chi insegue. Il Como rimane a tre punti di distacco dalla Juventus, pronto a sfruttare ogni passo falso delle big.
La Roma, attualmente a -4 dalla Juventus, attende la sfida di domani sera contro la Fiorentina. Una vittoria potrebbe avvicinare ulteriormente le giallorosse alla zona Champions. Il quadro della classifica si modifica di giornata in giornata, e nessuna squadra può permettersi il lusso di calare d’intensità.