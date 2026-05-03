Milan, rinnovo per il titolare: contratto fino al 2031!

Davide Bartesaghi verso il rinnovo con il Milan fino al 2031, con adeguamento economico significativo. Come rivela la Gazzetta dello Sport, la firma è attesa a fine stagione.

La proposta rossonera triplica l’ingaggio del terzino sinistro: da 500mila a 1,5 milioni di euro annui. Una blindatura necessaria per respingere l’interesse della Premier League, in particolare del Newcastle, che osserva con attenzione il classe 2005 cresciuto nel settore giovanile milanista.

Bartesaghi: 24 gare da titolare e una crescita costante

In questa stagione Bartesaghi ha collezionato 24 presenze da titolare in Serie A, con una media di 78 minuti per gara. Ha segnato 2 reti, entrambe nella sfida d’andata contro il Sassuolo. Gli assist sono ancora a zero, ma i dati statistici raccontano una storia diversa: gli XA (expected assists) sono fissati a 3,89, quasi quattro passaggi vincenti che avrebbero potuto trasformarsi in gol con maggior fortuna dei compagni. La sua produttività offensiva da fascia è reale, anche se ancora non cristallizzata nel dato definitivo.

Il profilo del terzino incarna il modello di sviluppo scelto dal Milan: dalla Primavera al Milan Futuro, fino alla consacrazione in prima squadra. Bartesaghi è un prodotto interno, formato secondo i principi rossoneri, e rappresenta esattamente il tipo di investimento sul quale la società intende puntare per costruire una rosa competitiva nel medio-lungo termine.

Newcastle alla finestra: perché il rinnovo non è rinviabile

Quale valore ha Bartesaghi sul mercato? Secondo Transfermarkt, la quotazione attuale si aggira intorno ai 23 milioni di euro. Un prezzo ancora contenuto per un difensore sinistro di prospettiva, che crescerà ulteriormente nei prossimi anni. Il Newcastle rappresenta una minaccia concreta: i club inglesi della Premier League dispongono di risorse economiche per fare la differenza sia sull’ingaggio che sui bonus di trasferimento.

Cederlo adesso equivarrebbe a uno spreco di potenziale. Il Milan ha investito anni nella sua formazione, non può permettersi di cedere a una squadra straniera uno dei migliori talenti usciti dal proprio settore giovanile negli ultimi cicli. Il rinnovo fino al 2031 con adeguamento economico è la risposta intelligente: garantisce protezione, fedeltà economica e un orizzonte temporale che consente al giocatore di pianificare il proprio sviluppo all’interno del progetto rossonero.

La firma è attesa a fine stagione. Nel frattempo, Bartesaghi continuerà a competere per una maglia da titolare nel Milan, con la consapevolezza che il club lo considera un pilastro presente e futuro della difesa. Il calciomercato estivo non lo vedrà protagonista di trattative: il rinnovo rappresenta la volontà definitiva di blindare un patrimonio che il Milan intende coltivare per molti anni ancora.