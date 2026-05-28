Milan, rivoluzione in corso: Moretto svela le trattative serrate

Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic stanno aumentando gli incontri per ricostruire l’organigramma del Milan. Secondo Matteo Moretto, i due stanno conducendo videocall a ripetizione con candidati a ruoli dirigenziali e tecnici.

Cardinale e Ibrahimovic: il ritmo frenetico delle trattative

Le operazioni di scouting per le nuove figure del Milan procedono a velocità sostenuta. Come ha rivelato Moretto sul canale ‘YouTUbe’ di Romano:

“Cardinale e Ibrahimovic, insieme ad altri collaboratori, stanno facendo videocall a ripetizione. Sono giorni di chiamate e incontri con direttori sportivi, possibili nuovi CEO e allenatori“.

Il Milan sta cercando contemporaneamente un direttore sportivo, un amministratore delegato, un direttore tecnico e un allenatore. Una ristrutturazione organizzativa di ampiezza rara nel calcio europeo. Ralf Rangnick rimane in pole per la direzione tecnica, ma RedBird valuta anche altri profili. L’assenza di accordi definitivi segnala che la proprietà non vuole forzare le scelte, preferendo una ricerca selettiva anche a costo di ritardi.

Nei prossimi giorni, le trattative con i candidati alla direzione tecnica e alla panchina definiranno il nuovo assetto del Milan. Rangnick rimane il favorito, ma la fluidità delle conversazioni suggerisce che Cardinale e Ibrahimovic manterranno aperte più opzioni fino all’ultimo momento. Il calciomercato del Milan dipenderà dalla composizione di questa nuova struttura dirigenziale e tecnica.