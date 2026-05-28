Rangnick al Milan? La firma a una condizione: cosa ha preteso da Ibrahimovic

Rangnick ha fissato le sue condizioni al Milan durante l’incontro a Vienna con Cardinale e Ibrahimovic. Il tedesco pretende di scegliere il nuovo allenatore rossonero.

Il meeting di martedì nella capitale austriaca ha lasciato buone sensazioni a entrambe le parti, ma ha anche chiarito un aspetto cruciale: il futuro direttore tecnico del Milan non arriva da subordinato. Secondo la Gazzetta dello Sport, Rangnick ha illustrato nel dettaglio cosa intende per ruolo di vertice nell’organigramma rossonero. Non si tratta di semplici preferenze, ma di condizioni non negoziabili che ridisegnerebbero completamente la struttura della società.

Rangnick e il controllo totale: dalla panchina allo scouting

La prima richiesta è quella che più incide sul presente: il tedesco vuole designare personalmente il nuovo allenatore del Milan. Non una semplice consultazione, ma il potere decisionale finale su chi guiderà la squadra in campo. È una pretesa che va oltre il tradizionale ruolo di direttore tecnico, sconfinando nelle competenze storicamente affidate all’area manageriale.

Ma Rangnick non si ferma qui. Intende portare con sé i suoi uomini, in particolare quelli dell’area scouting, e riorganizzare secondo la sua filosofia sia le giovanili che l’intero sistema di ricerca talenti. Non è un soft impact. È una rivoluzione strutturale che avrebbe ripercussioni su ogni livello della società, dalla Primavera alle decisioni di mercato. Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli stanno valutando con estrema attenzione quale risposta dare a queste richieste, consapevoli che accettarle comporterebbe cedere un controllo significativo del club.

Rangnick e il Milan: il silenzio che non smentisce

Durante un evento della sua fondazione, Rangnick ha risposto così a una domanda diretta sull’interesse rossonero:

“Probabilmente tutti si sono accorti che lo scorso fine settimana è successo qualcosa di straordinario al Milan. L’unico referente per me in merito alle questioni contrattuali è e rimane la federazione austriaca”.

Una risposta volutamente neutra che non conferma né smentisce, ma il tono tradisce interesse reale.

Il tedesco ha ragione a mantenere questa posizione pubblica: il suo contratto con la federazione austriaca scade a fine Mondiale, e il progetto Milan rappresenta un’occasione concreta per tornare a un top club dopo l’esperienza negativa da allenatore al Manchester United. La tentazione è forte, ma anche la consapevolezza che le sue richieste potrebbero incontrare resistenze significative da parte della proprietà americana.

Lo scenario futuro: accettazione o stallo

Se il Milan accettasse tutte le condizioni di Rangnick, il tedesco diventerebbe una figura centrale e praticamente irremovibile nella struttura rossonera. Se invece Cardinale decidesse di mantenere il controllo su decisioni cruciali come la scelta dell’allenatore, il negoziato si bloccherebbe. Non esiste una via di mezzo apparente: o Rangnick ottiene i pieni poteri, oppure l’operazione non decolla.

Il Milan nel prossimo mese dovrà decidere se accettare questa redistribuzione del potere interno o cercare alternative nella gestione dell’area tecnica. Rangnick rimane il candidato principale, ma le sue condizioni hanno trasformato una possibile collaborazione in una questione di principio organizzativo per il club rossonero e per il controllo futuro del calciomercato Milan.