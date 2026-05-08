Milan, scossone nella dirigenza: cambia tutto per il futuro del club?

Il periodo complicato del Milan continua, con nuovi scenari che potrebbero ridisegnare gli equilibri interni della società rossonera. a riportare aggiornamenti importanti è stato il giornalista Nicolò Schira attraverso un post su X, che ha acceso il dibattito sulla possibile rivoluzione in dirigenza.

Secondo quanto riferito, infatti, all’interno del club starebbero maturando valutazioni profonde su alcune figure chiave dell’area sportiva, con l’ipotesi di un cambiamento sempre più concreta.

Milan, riflessioni interne e possibili cambiamenti

In casa rossonera si respira un clima di valutazione continua sulla struttura dirigenziale. Il club sta infatti analizzando l’assetto dell’area sportiva, con l’obiettivo di renderla più funzionale e coerente con il progetto tecnico a lungo termine.

Il nome di Tare resta centrale nei ragionamenti, ma la sua posizione non sarebbe più intoccabile. In questo contesto, la dirigenza sta monitorando anche altri profili per non farsi trovare scoperta nel caso in cui si decidesse di cambiare guida tecnica e gestionale dell’area sportiva.

Igli Tare durante un evento ufficiale della dirigenza calcistica

D’Amico tra le possibili alternative per il futuro

Tra i candidati seguiti dal Milan per un eventuale cambio figura anche Tony D’Amico, considerato uno dei profili più interessanti in caso di rivoluzione interna. Attualmente D’Amico è il ds dell’Atalanta.

Secondo quanto riportato da Schira, D’Amico sarebbe tra i nomi attenzionati per un possibile ruolo chiave nella nuova struttura dirigenziale. Il suo profilo viene apprezzato per competenze e conoscenza del calcio italiano, caratteristiche che lo rendono una soluzione credibile per il futuro rossonero.

Al momento non esiste alcuna decisione ufficiale, ma la sensazione è che il Milan stia valutando con attenzione ogni scenario, pronto eventualmente a intervenire per ridisegnare la propria area sportiva e dare nuova stabilità al progetto tecnico del club.