Milan, super colpo a parametro zero in caso di Champions: è un ex campione del mondo

David Alaba rappresenta l’alternativa concreta per il Milan nel mercato dei difensori centrali. L’austriaco del Real Madrid è in scadenza di contratto e la dirigenza rossonera valuta l’operazione a parametro zero.

Alaba e il Real Madrid: addio già deciso

Come rivela Il Corriere dello Sport, il Real Madrid non intende prolungare l’accordo con il centrale austriaco. Alaba, classe 1992, è pronto a lasciare il club spagnolo dopo anni da protagonista in difesa. La ricerca di una nuova sistemazione è già iniziata: il giocatore vuole tornare a essere titolare e a giocare con continuità. Per il Milan rappresenta un’opportunità concreta in termini di costi di trasferimento, dato che non sarebbe necessario pagare una cifra ai blancos.

Milan interessato ma con dubbi sulle condizioni fisiche

La dirigenza rossonera ha iniziato a ragionare sull’ipotesi di offrire un contratto ad Alaba. Gli infortuni frequenti delle ultime stagioni rappresentano però una preoccupazione reale per lo staff medico del Milan. La scelta comporterebbe un rischio calcolato su un difensore di esperienza internazionale ma con un passato recente di problemi muscolari. Tuttavia, per un parametro zero, il profilo mantiene una certa convenienza economica rispetto alle alternative sul mercato.

Qual è il vero ostacolo all’operazione? La qualificazione alla Champions League. Senza il piazzamento europeo, il Milan non avrebbe i margini salariali per coprire lo stipendio richiesto da Alaba. Le ambizioni dell’austriaco e le risorse economiche del club rossonero devono coincidere: per questo motivo, il destino dell’operazione dipende direttamente dai risultati in campionato nei prossimi mesi.

Alaba non è l’unico nome circolato intorno al Milan in questa sessione. Come rivela il Corriere, la dirigenza ha incontrato Pini Zahavi, agente che rappresenta anche Robert Lewandowski. L’ex attaccante del Bayern Monaco, però, resta distante dalla Scala del Calcio: le richieste di ingaggio dell’attaccante classe 1988 sono ritenute eccessive. La scuderia di Zahavi propone profili di caratura internazionale, ma il Milan sta selezionando con attenzione le operazioni in base alla fattibilità economica.

Lo scenario futuro è chiaro: se il Milan dovesse fallire l’obiettivo Champions, Alaba continuerebbe a cercare una squadra disposta a garantirgli uno stipendio competitivo. In caso di qualificazione europea, invece, l’operazione potrebbe concretizzarsi entro l’estate. Il calciomercato del Milan dipende dalle prestazioni della squadra in Serie A, con Alaba che resta una soluzione credibile per rinforzare la difesa a zero costi di cartellino.