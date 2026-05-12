Milan, sentito Conceicao? L’allenatore rivela cos’è successo: questo ha pesato sull’addio

Intervistato da ‘Repubblica’, Sergio Conceicao è tornato a parlare della sua esperienza sulla panchina del Milan. L’attuale allenatore dell’Al-Ittihad, sbarcato a Milano per sostituire Paulo Fonseca negli ultimi giorni di dicembre della passata stagione, ha raccontato il clima trovato al suo arrivo a Milanello, criticando alcune scelte fatte dalla società.

Sergio Conceicao ha parlato del suo percorso alla guida del Milan, sottolineando le difficoltà di quel periodo storico:

“ Non è facile fare l’allenatore del Milan . È una squadra storicamente abituata a giocare stagioni di altissimo livello, e a vincere le finali di Champions. Al tempo stesso, il momento era complicato“.

L’attuale tecnico dell’Al-Ittihad ha poi criticato la gestione della società rossonera delle voci circolate in un determinato momento della stagione:

“Il passaggio dal Porto al Milan non è stato facile. A Milano, dopo la vittoria della Supercoppa, è bastato un pareggio col Cagliari perché cominciassero a girare voci su chi avrebbe preso il mio posto. E nessuno le ha smentite.

Al Porto era diverso: avevo un presidente che è rimasto in carica per decenni e si è ritirato da più titolato al mondo. La società è ben strutturata e organizzata“.