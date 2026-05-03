Milan, sfuma definitivamente l’obiettivo? Anche il tecnico spinge per il rinnovo

Il Milan nella prossima stagione dovrà certamente rinforzare la rosa. Con la qualificazione in Champions League ad un passo, andrà allungata la squadra a disposizione di Massimiliano Allegri cercando di migliorare in alcuni reparti. Il capitolo centravanti sarà uno dei più complicati da affrontare: si complica l’affare Dusan Vlahovic.

Milan, salta Vlahovic? Le ultime

Dusan Vlahovic era stato uno dei nomi più caldi in orbita rossonera. Il legame con l’attuale tecnico del Milan aveva ampliato le voci, ma Allegri aveva effettivamente richiesto l’attaccante serbo come rinforzo. Nella scorsa stagione, poi, non se ne fece niente per motivi economici.

La prossima estate, invece, sarebbe tutto più facile vista la scadenza del contratto di Vlahovic con la Juventus. Il centravanti non ha ancora preso parola con nessuna squadra, e questo lascia intendere di come lasci uno spiraglio aperto per la sua permanenza ai bianconeri.

Milan, senti Spalletti

Luciano Spalletti, come riportato da Tuttosport, nonostante i tanti infortuni sarebbe felice di continuare ad allenare Dusan Vlahovic e spinge per il rinnovo. La dirigenza bianconera riflette, la cosa certa sarebbe il ribasso dello stipendio che sarà di circa 6 milioni di euro.