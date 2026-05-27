Milan, si decide tutto entro giugno: la mossa di Ibra è chiara

Luka Modrić ha fino al 30 giugno per decidere il suo futuro al Milan. Il centrocampista croato possiede una clausola di rinnovo unilaterale che gli consente di prolungare automaticamente il contratto fino al 2027 alle medesime condizioni economiche attuali, 3,5 milioni netti più bonus.

Modrić al Milan: la stagione che ha cambiato tutto

La stagione personale del Pallone d’Oro 2018 è stata positiva: 2 gol e 3 assist in 37 presenze. Il problema non è la sua prestazione, ma il tracollo della squadra. L’esclusione dalla Champions League ha diminuito le certezze su cui Modrić aveva fondato la sua permanenza a Milano. Il croato aveva scelto il Milan come squadra dei suoi sogni d’infanzia, costruendo una convivenza familiare solida con l’ambiente rossonero.

Poi, in pochi giorni, il panorama è mutato radicalmente. Gerry Cardinale ha avviato una ristrutturazione interna che ha coinvolto sia il direttore sportivo Igli Tare sia l’allenatore Massimiliano Allegri, figura verso cui Modrić aveva espresso profonda stima professionale in una recente intervista. La perdita della vetrina europea e il cambio ai vertici hanno generato incertezze concrete nelle intenzioni del regista.

Ibrahimović e il tentativo di trattenere Modrić

Zlatan Ibrahimović, ora Senior Advisor della società, è stato incaricato di condurre la mediazione personale con il croato. Secondo Nicolò Schira, nella mente di Modrić starebbe maturando una decisione opposta: l’annuncio del definitivo addio al calcio giocato.

Se il rinnovo non si concretizzerà, il quarantenne croato opterà per il ritiro immediato al termine dei prossimi Mondiali. Ha già escluso categoricamente trasferimenti in campionati periferici come la Saudi Pro League o la Major League americana, nonostante le offerte economiche ricevute. La sua preferenza assoluta, in caso di addio al calcio, sarebbe un ritorno al Real Madrid in veste dirigenziale o nello staff tecnico della panchina.

Il Milan deve decidere rapidamente la propria strategia. Ibrahimović può insistere, ma la volontà del giocatore rimane l’elemento determinante. Entro fine giugno, Modrić comunicherà se attivare la clausola per rimanere un altro anno in rossonero o se chiudere definitivamente la sua carriera da calciatore, lasciando il Milan senza uno dei suoi leader di esperienza.