Calciomercato del Milan

Milan, sirene dalla Premier League: un big rossonero può dire addio!

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Milan, sirene dalla Premier League: un big rossonero può dire addio!
Lecce-Milan, l'esultanza dopo la rete di Christian Pulisic
I calciatori del Milan festeggiano dopo la rete realizzata da Pulisic nel match contro il Lecce

In casa Milan, uno dei reparti da tenere maggiormente sotto osservazione in vista del mercato estivo è sicuramente l’attacco. Nessuno dei cinque attaccanti presenti in rosa quest’anno ha convinto fino in fondo e nei prossimi mesi potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione. I principali indiziati a partire sono ovviamente Christopher Nkunku e soprattutto Niclas Fullkrug, che non verrà riscattato e tornerà al West Ham, ma da tenere d’occhio c’è anche il futuro di Christian Pulisic.

Milan, il Manchester United piomba su Pulisic

La permanenza di Christian Pulisic al Milan è tutt’altro che certa. Dopo una prima parte di campionato di alto livello, l’americano non è riuscito più ad incidere. Nel nuovo anno non ha ancora trovato la sua prima rete e le prestazioni sono state spesso negative. Le trattative per il rinnovo di contratto si sono fermate e in estate un suo addio non sarebbe da escludere.

Christian Pulisic, attaccante del Milan, nel corso del match contro l'Inter
Christian Pulisic, attaccante del Milan

Tra i club interessati al numero undici rossonero, secondo quanto raccontato da ‘Calciomercato.it’, ci sarebbe adesso il Manchester United, intenzionato a riportare l’ex Chelsea in Inghilterra. Il Milan non intende però fare sconti: per lasciar partire Pulisic la richiesta è di circa 60 milioni di euro.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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