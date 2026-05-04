Milan, sirene dalla Premier League: un big rossonero può dire addio!

In casa Milan, uno dei reparti da tenere maggiormente sotto osservazione in vista del mercato estivo è sicuramente l’attacco. Nessuno dei cinque attaccanti presenti in rosa quest’anno ha convinto fino in fondo e nei prossimi mesi potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione. I principali indiziati a partire sono ovviamente Christopher Nkunku e soprattutto Niclas Fullkrug, che non verrà riscattato e tornerà al West Ham, ma da tenere d’occhio c’è anche il futuro di Christian Pulisic.

Milan, il Manchester United piomba su Pulisic

La permanenza di Christian Pulisic al Milan è tutt’altro che certa. Dopo una prima parte di campionato di alto livello, l’americano non è riuscito più ad incidere. Nel nuovo anno non ha ancora trovato la sua prima rete e le prestazioni sono state spesso negative. Le trattative per il rinnovo di contratto si sono fermate e in estate un suo addio non sarebbe da escludere.

Tra i club interessati al numero undici rossonero, secondo quanto raccontato da ‘Calciomercato.it’, ci sarebbe adesso il Manchester United, intenzionato a riportare l’ex Chelsea in Inghilterra. Il Milan non intende però fare sconti: per lasciar partire Pulisic la richiesta è di circa 60 milioni di euro.