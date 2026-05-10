Milan, un tabù da ‘battere’ contro l’Atalanta: non succede da tre anni!

Il Milan affronta l’Atalanta con un’eredità pesante sulle spalle: non vince in casa contro i bergamaschi da oltre tre anni, esattamente dal 26 febbraio 2023.

L’ultimo successo rossonero risale a febbraio 2023

Quella vittoria per 2-1 firmata da Theo Hernandez e Junior Messias rappresenta un lontano ricordo per l’ambiente milanista. Da allora il Diavolo ha subito due sconfitte tra le mura amiche, una in Coppa Italia e una in Serie A nella stagione scorsa, oltre a un pareggio nella stagione 2023-24. Il bilancio domestico contro la Dea racconta di una supremazia bergamasca che il Milan deve invertire per rilanciare le proprie ambizioni.

Ma il problema non è solo circoscritto a San Siro. In campionato il Milan non batte l’Atalanta da quella stessa data, il 26 febbraio 2023. Tre anni di digiuno contro una squadra che negli ultimi anni ha dimostrato di avere gli strumenti per mettere in difficoltà chiunque, indipendentemente dal contesto. Questo dato assume ancora più rilevanza se si considera che il Milan sta lottando per mantenere vive le speranze Champions League.

Sfatare il tabù come rilancio psicologico

Una vittoria contro l’Atalanta avrebbe il valore di una doppia iniezione di fiducia. Non solo per il risultato in sé, ma per il significato simbolico di interrompere una serie negativa che si protrae da troppo tempo. Nel calcio, questi tabù hanno un peso psicologico concreto. Rompere il ghiaccio contro un avversario che ormai domina questo confronto specifico potrebbe rappresentare il punto di svolta che l’ambiente rossonero sta cercando.

La trasferta bergamasca rappresenta un crocevia tattico e mentale. Il Milan deve abbandonare l’atteggiamento difensivo che ha caratterizzato gli ultimi confronti e imporre il proprio gioco sin dal primo minuto. L’Atalanta è una squadra che punisce gli errori e approfitta degli spazi concessi: non ci sono margini per passività o timidezza.

Rialzare la testa, ripartire e riconquistare l’ambiente passano anche attraverso questo confronto. Per il Milan, sfatare il tabù contro l’Atalanta in campionato non è un dettaglio della stagione: è una necessità concreta per restare in corsa e dimostrare di avere la mentalità giusta per competere ai livelli più alti.