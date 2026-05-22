Milan, Modric rompe il silenzio sul futuro: il messaggio ad Allegri fa impazzire i tifosi

Luka Modric, dopo la frattura allo zigomo nello scontro con Locatelli durante Milan-Juventus di fine aprile, ha affrontato l’intervento chirurgico, e si è ripresentato a Milanello con la maschera protettiva. Contro il Cagliari, domenica, il Milan si gioca la Champions League. E lui vuole esserci per aiutare mister Allegri, come espresso ai microfoni di Sportmediaset.

Modric – Allegri, feeling super: le parole del croato

Il feeling del croato con Allegri non è mai stato in discussione. Nel corso della stagione il croato, arrivato quasi come un ingaggio romantico, è diventato uno dei principali leader tecnici e caratteriali dello spogliatoio rossonero. Il mister gli ha consegnato le chiavi del centrocampo, e Modric ha da subito apprezzato il tecnico, così come riportato ai microfoni di Sportmediaset:

“Allegri è un grande allenatore, ha ottenuto grandi risultati con Milan e Juve, è tornato in rossonero e sta facendo un lavoro eccezionale. Prepara bene le partite, ha personalità, sono contento di lavorare con lui”

Futuro ancora da scrivere, ma la Champions cambia tutto

La domanda che tiene banco in casa Milan non riguarda, però, solo la partita con il Cagliari. Riguarda cosa succederà dopo: Modric vorrebbe continuare a giocare ancora una stagione dopo il Mondiale 2026, ma molto dipende dall’esito dell’ultima giornata e dai piani futuri di Allegri. Il numero 10 ha ribadito che al momento, però, pensa solo al match di domenica: