Niente Milan per Maldini? Il ds è pronto a portare con sé al Fenerbahçe un storico rossonero

Paolo Maldini potrebbe approdare al Fenerbahçe con un progetto tecnico che coinvolgerebbe Stefano Pioli come allenatore, secondo quanto riporta Repubblica dopo l’incontro a Istanbul.

Maldini e Pioli: il duo del Milan verso la Turchia

Lo scatto fotografico di Maldini che incontra Hakan Safak, uno dei candidati alla presidenza del Fenerbahçe, ha acceso i riflettori su una possibile operazione che potrebbe riunire due figure centrali della storia recente rossonera. Se confermato, l’approdo dell’ex difensore in Turchia comporterebbe l’arrivo anche di Pioli, con cui ha già vinto uno scudetto al Milan. La combinazione rappresenta un binomio collaudato: esperienza dirigenziale e competenza tattica a servizio di un progetto ambizioso in Super Lig.

Resta in auge anche l’ipotesi di Antonio Conte, che si libererà a giugno dal Napoli e con il quale Fenerbahçe alzerebbe ulteriormente il livello, portando un allenatore capace di imprimere subito competitività alla squadra. Resta solo un’idea, visto che la Nazionale italiana rimane in cima alla lista, ma l’influenza di Maldini può essere la chiave per riportare in alto il club gialloblù. Pioli ha comunque la priorità, dato il trionfante passato vissuto insieme al Milan.