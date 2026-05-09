Novità Alaba, la posizione del calciatore è netta: i dettagli

David Alaba è stato formalmente proposto al Milan da Pini Zahavi, l’agente che cura anche gli interessi di Lewandowski e Nkunku. Il difensore austriaco lascerà il Real Madrid a parametro zero, ma la dirigenza rossonera frena.

Alaba e l’ingaggio insostenibile per il Milan

L’operazione affascina sulla carta: un centrale di caratura internazionale che si libera gratuitamente dal Real Madrid rappresenterebbe un colpo di mercato importante. Gli agenti del calciatore spingono per l’ipotesi di trasferirsi in rossonero, eppure il Milan non accelera. Come riporta il Corriere dello Sport, Alaba pretende un ingaggio elevato, in linea con il suo status e il curriculum costruito in Spagna e in precedenza al Bayern Monaco. Una richiesta economica che non rientra nelle logiche attuali di via Aldo Rossi, dove ogni decisione passa al setaccio della sostenibilità finanziaria dettata da RedBird.

Giorgio Furlani e la dirigenza milanese hanno tracciato una linea precisa: investire su profili giovani con margini di crescita e potenziale di rivendibilità futura. Un parametro zero con scadenze anagrafiche avanzate e pretese salariali alte non corrisponde a questa filosofia. La proposta di Zahavi è arrivata sul tavolo, ma senza urgenza da parte milanista.

I problemi fisici di Alaba bloccano la trattativa

Oltre alla questione economica, pesa il dato relativo all’affidabilità fisica. Nella scorsa stagione al Real Madrid, Alaba ha disputato appena 14 partite per un totale di 415 minuti. Una disponibilità ridotta che alimenta dubbi interni sulla sua condizione attuale. Il Milan non vuole correre rischi su un giocatore che non garantisce continuità, specialmente quando l’investimento salariale sarebbe considerevole.

Quale direzione prenderà il Milan? La dirigenza continua a valutare il profilo senza fretta, mantenendo viva la conversazione con Zahavi ma senza muovere passi concreti. L’occasione parametro zero esiste, ma alle condizioni attuali non rappresenta una priorità tattica né economica.

Lo scenario più probabile vede il Milan proseguire nella ricerca di alternative più giovani e con minori pretese salariali. Alaba potrebbe trovare altre destinazioni in Europa dove il costo del cartellino non rappresenta un ostacolo: Juventus, Napoli o club stranieri potrebbero rivelarsi opzioni più concrete per l’austriaco. Nel frattempo, la finestra di mercato del Milan rimane aperta a profili diversi, lontani dalle logiche che hanno caratterizzato l’operazione Alaba.