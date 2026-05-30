Occhio Milan, Allegri si porta un big al Napoli: dialoghi già avviati!

Adrien Rabiot ha già parlato con Massimiliano Allegri per trasferirsi al Napoli. La situazione del centrocampista francese al Milan si è deteriorata rapidamente, spingendo il futuro tecnico partenopeo a muoversi con decisione sul mercato.

Rabiot in fuga dal Milan: malcontento dilagante

Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà nel suo canale YouTube, Allegri ha confermato di aver contattato direttamente Rabiot per convincerlo a raggiungere la Campania. “Lui con Rabiot ha fià parlato. Per il Napoli è una prima scelta”, le parole del giornalista che sottolineano la priorità del progetto napoletano, accontentando subito il nuovo allenatore regalandogli il suo pupillo

Il malessere di Rabiot a Milano non è isolato. La stagione deludente dei rossoneri ha generato una diffusa insoddisfazione tra i big della rosa. Modric ha già salutato ufficialmente il club attraverso i social, mentre altri elementi hanno manifestato il loro disagio con post ambigui e atteggiamenti equivoci. Pedullà sottolinea come sia “normale che adesso ci sarà il contraccolpo di una stagione, di un epilogo soprattutto che non è stato all’altezza”.

Rabiot esulta durante una partita del Milan

Allegri e la strategia del Napoli: Rabiot prioritario

Rabiot è la prima scelta assoluta per il centrocampo partenopeo secondo le rivelazioni di Pedullà. Allegri ha già sondato il terreno e trovato terreno fertile: il giocatore ha manifestato disponibilità a trasferirsi. L’accordo tra il tecnico e il francese rappresenta un passo concreto verso la realizzazione di questa operazione.

Quale scenario attende il calciomercato estivo del Milan? La partenza di Rabiot comporterebbe la necessità di trovare un sostituto di pari livello, operazione tutt’altro che semplice in un contesto dove il club ha già perso altri elementi importanti. Il nuovo Napoli di Allegri si muove velocemente, sfruttando il momento di debolezza dei rivali per rinforzare la propria rosa con un centrocampista che garantisce esperienza e continuità internazionale.

Se Rabiot dovesse effettivamente trasferirsi al Napoli, il Milan dovrà affrontare una ricostruzione più profonda di quanto immaginato nelle ultime settimane. Nel calciomercato rossonero la situazione si complica ulteriormente, con i rossoneri costretti a inseguire soluzioni di mercato alternative mentre i competitor si muovono con decisione.