Occhio Milan, il Napoli rischia di ‘soffiare’ l’affare: nel mirino lo stesso giocatore

Mario Gila della Lazio divide le ambizioni di Napoli e Milan. Lo spagnolo è in scadenza 2027 e non è intenzionato a non rinnovare, per questo motivo rappresenta l’obiettivo prioritario della difesa partenopea, che ha già visionato il centrale al Maradona poche settimane fa. Gila piace però anche al Milan quindi può prendere vita un vero e proprio ‘scontro’ di mercato’.

Gila non rinnova con la Lazio: Lotito verso la cessione

La decisione del difensore centrale spagnolo di non prolungare il contratto con il club biancoceleste ha aperto uno scenario che Lotito non può ignorare. Il presidente della Lazio si trova di fronte a un bivio concreto: incassare ora dalla cessione oppure tentare di trattenere uno dei migliori difensori della Serie A attraverso una trattativa complicata.

Gila rappresenta un profilo tattico completo. Dotato di corsa, forza fisica e personalità nel palleggio, sa adattarsi sia a una difesa a tre che a una a quattro. Ha dimostrato queste qualità nella partita contro il Napoli al Maradona. L’età e l’ingaggio attuale, circa 1,1 milioni netti annui, si allineano perfettamente con la politica azzurra ma anche con la politica rossonera.

Occhio infatti perché si adattano perfettamente anche alle idee di De Laurentiis, che intende abbassare il monte salari e ringiovanire la rosa rovinando però così i piani rossoneri.

Milan in difficoltà: il costo della lotta Champions

I rossoneri, pur monitorando Gila già da tempo, si trovano in una posizione di svantaggio competitivo. Le priorità attuali sono tutte concentrate sul campo: il raggiungimento della Champions League rappresenta un vincolo essenziale per il prossimo calciomercato.

Questa situazione consente al Napoli di agire con maggior libertà, approfittando delle settimane decisive della stagione per avanzare proposte concrete a Lotito.

Il Napoli ha quindi tracciato una strada precisa: liquidità dalla cessione di Beukema, Gila dalla Lazio e Marin in rientro dal Villarreal. Tre mosse che potrebbero trasformare la retroguardia azzurra, mentre il Milan rimane vincolatoLeao sempre più lontano dal Milan, il futuro è scritto: c’è un rischio concreto per l’Atalanta alle esigenze della stagione in corso.