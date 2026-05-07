Leao sempre più lontano dal Milan, il futuro è scritto: c’è un rischio concreto per l’Atalanta

Rafa Leao non è diventato il leader che il Milan sperava di poter avere. Dopo anni di discontinuità e prestazioni insufficienti, l’addio a fine stagione emerge come la soluzione più logica per i rossoneri. A sottolinearlo è ‘La Gazzetta dello Sport’.

Leao al Milan: le promesse mai mantenute

La stagione rossonera ha trasformato Leao nel simbolo vivente di una squadra incapace di mantener continuità. I fischi del pubblico si moltiplicano ad ogni errore, ma il vero problema non è il rumore dello stadio: è la qualità effettiva del rendimento in campo.

Come sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’, le prestazioni non giustificano un ingaggio da top player e questo crea un conflitto strutturale tra aspettative e realtà. Tanto che contro l’Atalanta c’è il rischio concreto che alla fine vada in panchina.

Il portoghese ha avuto anni per trasformarsi nel protagonista assoluto che il Milan desiderava. Non è accaduto. I momenti di brillantezza si sono sempre alternati a lunghe fasi di apatia tattica, di scelte sbagliate, di assenza di leadership. La discontinuità non è un dettaglio: è il marchio della sua esperienza a Milano, quella che ha impedito ai rossoneri di costruire un progetto solido intorno a un calciatore di riferimento.

Perché la separazione conviene al Milan

Dalla prospettiva rossonera, il divorzio libera risorse economiche significative. Un ingaggio da top player potrebbe essere reinvestito in profili più affidabili, meno soggetti a cali di rendimento. Il Milan ha bisogno di certezze, non di promesse rinnovate ogni estate.

La decisione di separarsi non è una sconfitta della società: è una scelta di lucidità. Dopo gli anni di attesa, il momento di voltare pagina è arrivato. Restare insieme significherebbe perpetuare un compromesso che non soddisfa nessuno.

Leao: è il momento di ricominciare altrove?

Cosa offre una nuova destinazione al portoghese? La possibilità di ricominciare, di scaricarsi da una pressione che evidentemente sembra non riuscire a gestire. A Milano è diventato il ‘capro espiatorio’ di una stagione difficile, il giocatore su cui i riflettori rimangono sempre accesi. Altrove, potrebbe ritrovare serenità e continuità mentale sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’.

Per il Milan invece arriva il momento di costruire un progetto diverso, senza dipendere dai problemi di rendimento di un singolo giocatore, per quanto talentuoso. La rosa rossonera ha bisogno di equilibrio, di coerenza, di giocatori che mantengono uno standard elevato ogni giornata.

Leao ha dimostrato di non poter garantire questo ed è giusto che entrambi le parti cerchino strade diverse. Per il calciomercato Milan, questa separazione rappresenta una correzione di rotta necessaria, non una sconfitta.