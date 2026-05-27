Panchina Milan, si complica la pista Iraola? Le ultime sul tecnico spagnolo

Il Milan è alla ricerca di diverse nuove figure, in grado di risollevare la squadra e l’ambiente tutto dopo un finale di stagione piuttosto agitato. Il mancato ritorno in Champions League, da sempre visto come obiettivo prioritario per la stagione 2025/26, è costato caro a tutti coloro che hanno gestito il Diavolo in questi mesi, dall’amministratore delegato Furlani al direttore dell’area tecnica Moncada, passando per il direttore sportivo Igli Tare e, per ultimo, l’allenatore Massimiliano Allegri. Per sostituire il tecnico livornese il Milan avrebbe diverse idee tra cui quella di affidarsi a Andoni Iraola, suggestione che però probabilmente rimarrà tale.

Iraola pista non percorribile? Il tecnico non pare convinto

Dopo aver salutato Massimiliano Allegri, per il Milan si è aperta la caccia al nuovo allenatore. Sono tante le possibilità sondate, tra volti noti al calcio italiano e possibilità dall’estero: tra quest’ultime spicca il nome di Andoni Iraola, giovane tecnico basco reduce da un’annata storica alla guida del Bournemouth.

Con le Cherries, Iraola ha centrato un grandioso sesto posto ad appena 3 punti dal Liverpool, squadra sicuramente ben più attrezzata e ultima compagine che ha strappato un pass per la prossima Champions. Adesso per l’allenatore si prospetta un futuro radioso, con diversi club di tutta Europa che lo seguono con attenzione. Tra essi vi è il Milan ma, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Iraola non sembrerebbe convinto di un trasferimento in rossonero.

I dubbi deriverebbero principalmente dalla grande instabilità che attualmente regna al Milan, che si ritrova a non avere i responsabili dell’area tecnica e di quella sportiva oltre che l’amministratore delegato e, chiaramente, l’allenatore. In aggiunta a ciò, il tecnico teme che un suo arrivo in una dimensione calcistica molto diversa da quella a cui è abituato potrebbe risultare rischioso per la sua crescita. I rossoneri pare dunque che dovranno cercare altrove per la propria panchina.