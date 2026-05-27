Parte il casting per il dopo Tare: mossa a sorpresa del Milan?

Dopo un finale di stagione drammatico e il conseguente terremoto che ha travolto coloro che occupavano i ruoli apicali a livello dirigenziale e tecnico, il Milan ha estrema necessità di trovare le figure giuste in grado di riportare il club a competere ad alti livelli. Se l’esonero di Massimiliano Allegri porterà alla scelta sul nuovo allenatore, gli addii di Tare, Moncada e Furlani equivalgono alla volontà della proprietà di fare tabula rasa e di ripartire da capo. Per la figura di direttore sportivo sono diverse le piste all’orizzonte, con quella che porta a Kirovski che sarebbe forse la più comoda per tutti.

Milan a caccia del post-Tare: tutti i nomi sul tavolo

Dopo aver salutato Igli Tare, il Milan si è fiondato sui suoi possibili sostituti per vestire i panni da direttor sportivo del club. La mossa di dare il benservito al dirigente artefice delle ultime sessioni di calciomercato porta inevitabilmente al dover trovare un nuovo uomo su cui puntare, con la consapevolezza che adesso non si potrà più sbagliare.

Tanti i nomi tenuti in considerazione: secondo Tuttosport il grande sogno era Txiki Begiristain, ex Barcellona e Manchester City che avrebbe però già declinato la possibilità. Tra i papabili vi sono anche Vikhtor Bezhanes, attualmente al Tolosa (club appartenente alla galassia RedBird) e l’ex dirigente dell’Atalanta Lee Congerton, adesso all’Al Ahli. Il nome di Jovan Kirovski rimane però sullo sfondo.

Kirovski nuovo DS del Milan? Prende quota la scelta interna

La promozione di Jovan Kirovski, attuale responsabile del progetto Under 23 con il Milan Futuro, non è da sottovalutare. Lo statunitense è uno dei nomi più vicini a Zlatan Ibrahimovic, che nel nuovo Milan avrà maggiori poteri e responsabilità, nonché allo stesso Gerry Cardinale.

Kirovski potrebbe quindi compiere il grande balzo in avanti, divenendo il nuovo DS e trovandosi a dover gestire il mercato e la completa rifondazione di un Milan ancora ferito dalla mancata qualificazione in Champions League.