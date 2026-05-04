“Presente miserabile, con Cardinale e Furlani…”: Milan, l’attacco è durissimo

La sconfitta contro il Sassuolo al Mapei Stadium segna la quarta battuta d’arresto nelle ultime sette partite del Milan, con la qualificazione Champions che rischia di sfumare.

Milan-Sassuolo 2-0: il crollo rossonero continua

Due gol per tempo dei neroverdi, uno su firma di Domenico Berardi e l’altro di Armand Laurienté, hanno completato il disastro di una squadra che sembra aver dimenticato come affrontare una partita. L’espulsione di Fikayo Tomori per doppia ammonizione rappresenta soltanto una scusante marginale rispetto a quanto accaduto in campo. Il Milan ha iniziato male e peggiorato progressivamente, consegnando il controllo della gara all’avversario senza opporre resistenza significativa. Il vantaggio sulla zona Champions continua ad assottigliarsi pericolosamente, con Como e Roma sempre più vicine.

Per Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di TeleLombardia, la responsabilità di questa crisi non risiede soltanto negli errori tecnici e tattico-strategici. Le colpe vanno ricercate nelle più alte sfere della società. “Credo che i tifosi del Milan meritino più di questo miserabile presente ordito da Gerry Cardinale e Giorgio Furlani in cui arrivare in Champions diventa un traguardo e vendere i migliori calciatori un’abitudine”, le sue parole su X.