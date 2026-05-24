“Previsto un incontro”, Milan in pressing per il colpo a centrocampo: le cifre

Il Milan di Massimiliano Allegri è ad un ultimo passo dalla qualificazione alla Champions League. Qualificazione che sposterebbe e non poco anche in ottica futura e in sede di calciomercato. La dirigenza ha già iniziato ad impostare quello che potrebbe essere il principale colpo: previsto un incontro con gli agenti di Goretzka!
Mercato Milan, Goretzka sempre più vicino: le novità
In casa Milan c’è grande attesa per la gara di oggi contro il Cagliari. La sfida odierna è di fondamentale importanza per i rossoneri: sposterebbe troppo nelle casse rossonere, e di conseguenza cambierebbe radicalmente il calciomercato estivo che il Milan ha già iniziato a programmare.
Come riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo social X, la prossima settimana è in programma un incontro con gli agenti di Leon Goretzka. I rossoneri vogliono prendere il tedesco a parametro zero: pronto un contratto fino al 2029 con opzione per il 2030 a 5 milioni annui, più ricco bonus alla firma.
Milan, Goretzka il colpo Champions
Con la qualificazione Champions, il Milan vuole costruire un centrocampo da sogno: Modric, Rabiot e Goretzka. Il campione croato con l’eventuale qualificazione potrebbe rimanere, e il colpo Goretzka sarebbe molto più facile da portare a termine con l’offerta monstre in programma.