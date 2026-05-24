“Previsto un incontro”, Milan in pressing per il colpo a centrocampo: le cifre

Il Milan di Massimiliano Allegri è ad un ultimo passo dalla qualificazione alla Champions League. Qualificazione che sposterebbe e non poco anche in ottica futura e in sede di calciomercato. La dirigenza ha già iniziato ad impostare quello che potrebbe essere il principale colpo: previsto un incontro con gli agenti di Goretzka!

Mercato Milan, Goretzka sempre più vicino: le novità

In casa Milan c’è grande attesa per la gara di oggi contro il Cagliari. La sfida odierna è di fondamentale importanza per i rossoneri: sposterebbe troppo nelle casse rossonere, e di conseguenza cambierebbe radicalmente il calciomercato estivo che il Milan ha già iniziato a programmare.

Come riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo social X, la prossima settimana è in programma un incontro con gli agenti di Leon Goretzka. I rossoneri vogliono prendere il tedesco a parametro zero: pronto un contratto fino al 2029 con opzione per il 2030 a 5 milioni annui, più ricco bonus alla firma.

Leon Goretzka in azione con il Bayern Monaco

Milan, Goretzka il colpo Champions

Con la qualificazione Champions, il Milan vuole costruire un centrocampo da sogno: Modric, Rabiot e Goretzka. Il campione croato con l’eventuale qualificazione potrebbe rimanere, e il colpo Goretzka sarebbe molto più facile da portare a termine con l’offerta monstre in programma.